Sénégal: Orientation des nouveaux bacheliers - 7 501 candidats toujours absents de CAMPUSEN

À dix jours de la clôture de la plateforme CAMPUSEN, quelque 7 501 nouveaux bacheliers n'ont toujours pas formulé leur demande d'orientation dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Le délai, fixé au 13 septembre à 23 h 59, est présenté comme une échéance définitive par les responsables du processus.

Le constat a été fait, jeudi 03 aout, par le directeur général de la Cyber-infrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (CINERI), le professeur Ousmane Thiaré repris par l'APS. S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la sensibilisation des nouveaux bacheliers, il a invité les retardataires à régulariser leur situation dans les meilleurs délais.

Sur les 96 653 nouveaux bacheliers concernés cette année par la procédure d'orientation dans les universités et les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP), 80 635 avaient effectué leur demande sur CAMPUSEN à la date du 3 septembre, soit un taux de 83,43 %.

« Nous avons encore dix jours pour nous rattraper », a indiqué le professeur Ousmane Thiaré, soulignant toutefois que le nombre de candidats qui ne se sont pas encore inscrits demeure préoccupant. « 7 500, ce n'est quand même pas un petit nombre », a-t-il relevé.

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La situation apparaît d'autant plus notable que le taux d'inscription enregistré à la même période l'année dernière avait atteint 97,76 %. L'objectif des autorités est donc de réduire autant que possible cet écart au cours des prochains jours, à travers la poursuite de la campagne d'information et de sensibilisation.

Dakar en dessous de la moyenne nationale

Les données communiquées par le CINERI font également ressortir une disparité entre Dakar et les autres régions. Le taux d'inscription s'établit à 78,2 % dans la capitale, contre 85,7 % dans les autres régions du pays.

Pour le directeur général du CINERI, ces chiffres relativisent l'idée selon laquelle l'accès aux outils numériques serait nécessairement plus important dans les zones urbaines. Certaines régions affichent en effet de meilleurs taux que Dakar. Diourbel figure notamment parmi les localités où le niveau d'inscription peut dépasser celui enregistré dans la capitale. Au-delà de ces écarts, le professeur Ousmane Thiaré insiste sur le respect de l'échéance fixée pour la procédure. Le calendrier du processus d'orientation, rappelle-t-il, est « incompressible ».