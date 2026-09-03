Sénégal: Kaolack - Trois individus interpellés après des faits présumés à caractère sexuel

3 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a interpellé, le 31 août 2026, trois individus soupçonnés de faits à caractère sexuel à la plage de Koundam.

Selon les éléments communiqués par les enquêteurs, un Caporal-chef des Sapeurs-pompiers, affecté à la surveillance de la plage, avait signalé la présence récurrente, durant la nuit, d'une dizaine d'individus adoptant des comportements jugés suspects après le départ du public.

Pour déterminer la nature de ces agissements, les équipes de surveillance des Sapeurs-pompiers, en coordination avec la Brigade de recherches du Commissariat central de Kaolack, ont mis en place un dispositif d'observation.

Dans la nuit du 30 au 31 août, plusieurs hommes auraient ainsi été observés dans l'eau en train de se livrer à des actes à caractère sexuel. Repérés par les agents, certains ont tenté de prendre la fuite. Trois d'entre eux ont toutefois été interpellés et conduits sous escorte au commissariat.

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Dans un premier temps, les mis en cause ont contesté les faits. L'exploitation du téléphone portable de l'un d'eux aurait cependant permis aux enquêteurs de relever des échanges à caractère intime ainsi que des contenus à caractère sexuel entre les personnes concernées.

Confrontés à ces éléments, les trois individus auraient ensuite reconnu avoir pris l'habitude de se retrouver à la plage de Koundam après 19 heures pour s'y livrer à des actes à caractère sexuel. Les réquisitions médicales effectuées dans le cadre de la procédure ont par ailleurs révélé que deux des mis en cause étaient porteurs du VIH-1, selon les résultats communiqués aux enquêteurs.

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