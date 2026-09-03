Algérie: Adjal préside une réunion de la Commission sectorielle de coordination

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a présidé, jeudi au siège du ministère, une réunion de la Commission sectorielle de coordination, consacrée à l'examen de plusieurs dossiers liés à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne et à la coopération énergétique avec nombre de pays africains, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue en présence de cadres et de responsables centraux du secteur, ainsi que de hauts responsables du groupe Sonelgaz, a été consacrée à l'examen et au suivi de plusieurs dossiers prioritaires, notamment ceux relatifs au lancement des opérations de réalisation et d'installation d'unités solaires isolées hors réseau (OFF-GRID), aux projets de réalisation de centrales éoliennes, ainsi qu'au suivi des dossiers de coopération énergétique avec le Tchad, le Bénin et le Niger, précise le communiqué.

Cette réunion a ainsi permis de passer en revue les préparatifs liés au projet de réalisation et d'installation d'unités solaires isolées hors réseau, en mettant l'accent sur l'identification des zones et des sites prioritaires devant bénéficier de ces opérations et sur la garantie de la coordination entre les différents organismes, structures et opérateurs concernés.

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Dans ce cadre, un échéancier précis a été établi pour l'exécution des opérations et le suivi des différentes étapes sur le terrain, l'accent ayant été mis sur la nécessité d'assurer un suivi continu de toutes les phases de réalisation jusqu'à la mise en service des unités, ajoute le communiqué.

Concernant la réalisation de centrales éoliennes, l'accent a été mis sur le suivi des études techniques relatives aux projets et l'identification des sites éligibles pour accueillir ces centrales, ainsi que sur l'achèvement des procédures techniques et réglementaires nécessaires au lancement des projets, tout en veillant à la coordination entre les différents intervenants afin d'accélérer le rythme de leur réalisation.

S'agissant des dossiers de coopération énergétique, l'accent a été mis sur le suivi de l'état d'avancement du projet de réalisation d'une centrale électrique d'une capacité de 40 mégawatts à N'Djamena (Tchad), notamment sur les différents aspects techniques et réglementaires y afférents et les mesures à prendre pour assurer l'avancement de sa réalisation conformément au calendrier fixé.

Il a également été question de la coopération bilatérale avec le Bénin dans le domaine énergétique, notamment le suivi de la mise en oeuvre des engagements et des accords conclus entre les deux parties et l'identification des domaines de coopération prioritaires, l'accent ayant été mis sur la nécessité de concrétiser les projets et programmes convenus.

Concernant les dossiers et projets en cours avec le Niger à Niamey et à Agadez, il a été procédé à l'évaluation de l'état d'avancement de la coopération bilatérale dans le domaine énergétique et au suivi des mesures relatives aux différents dossiers, en vue de renforcer la coordination et de poursuivre la concrétisation des projets d'intérêt commun, ajoute le communiqué du ministère.

Au terme de la réunion, le ministre a donné une série d'instructions et d'orientations visant à assurer un suivi rigoureux et efficace des différents dossiers inscrits à l'ordre du jour, soulignant la nécessité de définir, pour chaque dossier, les mesures prioritaires, de fixer des délais d'exécution précis et clairs, de déterminer les responsabilités dévolues aux différentes structures concernées et de renforcer la coordination entre les différents services, organismes et opérateurs concernés.

M. Adjal a également instruit de veiller au suivi régulier sur le terrain des différentes étapes de réalisation des projets et de mettre en place un mécanisme efficace de suivi et d'évaluation, avec l'élaboration de rapports périodiques sur l'état d'avancement des projets et dossiers, ainsi que l'élimination des entraves enregistrées et l'accélération du rythme de concrétisation des projets et des engagements dans les délais fixés.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur "l'importance d'un suivi continu et d'une coordination efficace entre les différentes structures du secteur, afin d'assurer la concrétisation effective des projets et des engagements et de renforcer la coopération énergétique avec les pays partenaires", conclut la même source.