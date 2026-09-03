Algérie: Le CRA lance une caravane de solidarité vers la wilaya de Jijel

3 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé une caravane de solidarité vers la wilaya de Jijel, comprenant des aides et des équipements essentiels, destinés à répondre aux besoins identifiés sur le terrain, indique jeudi un communiqué de cette instance.

Cette caravane comprend "des citernes d'eau équipées de pompes et des réchauds de cuisine, destinés aux familles dont les besoins ont été identifiés par le bureau de wilaya du CRA sur place", précise-t-on de même source.

La caravane comporte également "2.000 cartables contenant des fournitures scolaires et des tabliers, au profit des enfants dans les zones touchées", afin d'accompagner les familles à l'approche de la rentrée sociale et scolaire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mobilisation par le CRA de ses ressources humaines et logistiques et de la mise à disposition de ses moyens "en appui à la réponse nationale et dans le souci d'orienter les aides en fonction des besoins identifiés et des priorités définies sur le terrain", où "les équipes du CRA veillent, en coordination avec les parties concernées, à accompagner l'opération d'acheminement et de distribution des aides et équipements, de manière à en assurer la remise aux familles concernées dans les meilleures conditions", ajoute le communiqué.

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Cette caravane, qui traduit concrètement la prise en charge des besoins sur le terrain, témoigne de "la poursuite par le CRA de la mobilisation de ses moyens et de l'accompagnement des populations touchées, dans le cadre des efforts déployés suite aux incendies", conclut le communiqué.

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