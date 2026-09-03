Afrique: Les frères Touairi font rayonner l'haltérophilie algérienne à Tarente

3 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TARENTE (Italie) — Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Kamel Saïdi, s'est félicité des " résultats positifs" obtenus par l'élite nationale lors de sa participation aux Jeux méditerranéens de Tarente-2026, à la suite du sacre des frères Fares et Aymen Touairi, qui ont remporté deux médailles d'or et une médaille de bronze.

Dans une déclaration à l'APS, le président de l'instance fédérale a indiqué que " la participation algérienne s'est limitée à deux athlètes seulement, les frères Fares et Aymen Touairi, qui ont néanmoins décroché des titres amplement mérités et contribué à honorer l'Algérie ainsi que l'haltérophilie".

L'haltérophile Fares Touairi, dans la catégorie des 95 kg, a remporté une médaille d'or à l'arraché ainsi qu'une médaille de bronze à l'épaulé-jeté.

Son frère, Aymen Touiari (110 kg), a décroché la médaille d'or à l'épaulé-jeté.

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Le président de la Fédération a souligné que ces " performances remarquables" ont été réalisées lors d'une édition caractérisée par " un très haut niveau technique, compte tenu de la participation de certains des meilleurs haltérophiles de la scène internationale".

M. Saïdi a enfin indiqué que le prochain objectif consiste à " entamer les qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028", exprimant l'espoir de voir cette dynamique ascendante se poursuivre et de parvenir à décrocher des billets pour participer au prochain rendez-vous olympique.

L'Algérie a clôturé sa participation aux JM-2026 à la neuvième place au classement général des médailles, avec un total de 40 médailles, dont 13 en or, 8 en argent et 19 en bronze.

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