Afrique: Performances historiques pour la gymnastique algérienne sous l'impulsion de la championne Nemour

TARENTE (Italie) — Le directeur exécutif chargé du haut niveau et des relations internationales à la Fédération algérienne de gymnastique (FAG), Sofiane Zahi, s'est félicité du bilan historique et remarquable réalisé par la sélection nationale de gymnastique lors de sa participation aux Jeux méditerranéens de Tarente-2026, estimant que ces résultats traduisent l'essor qualitatif que connaît le sport algérien sur la scène internationale.

Dans une déclaration à l'APS, M. Zahi a mis en avant "l'exploit exceptionnel de la sélection féminine", composée des championnes Kaylia Nemour, Djenna Laroui, Louna Hamames et Léna Khenoun, après avoir décroché la première médaille de l'histoire de la gymnastique algérienne par équipes aux Jeux méditerranéens. Le quatuor algérien s'est classé juste derrière les grandes nations européennes de la discipline, l'Italie (or) et l'Espagne (argent), une performance qui constitue une étape charnière pour la gymnastique féminine nationale.

Le responsable de la fédération a également salué " l'éclatante performance" de la championne olympique Kaylia Nemour, qui a dominé les compétitions en remportant à elle seule trois médailles d'or, en concours général individuel, aux barres asymétriques et à la poutre, en plus de sa contribution directe à la médaille de bronze par équipes.

Le même responsable a précisé que " le score record réalisé par Nemour au concours général, avec un total de 57.950 points, est le meilleur enregistré au niveau mondial pour la saison en cours (2025-2026)", soulignant que cette " remarquable performance constitue une excellente étape préparatoire et une grande source de motivation à l'approche des Championnats du monde de gymnastique", prévus en octobre prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas.

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Chez les messieurs, M. Zahi a relevé des "prestations encourageantes" livrées par la jeune équipe nationale, avec la qualification de deux de ses athlètes pour la finale, "ce qui témoigne de la progression constante de la gymnastique algérienne".

Grâce aux trois médailles d'or remportées par la championne olympique Kaylia Nemour (19 ans), l'Algérie s'est hissée à la neuvième place du classement général des médailles des Jeux de Tarente, avec un total de 40 médailles, (13 en or, 8 en argent et 19 en bronze).