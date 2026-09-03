Algérie: Arkab examine avec une délégation de la société américaine KBR le renforcement de la coopération et du partenariat

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu, au siège de son département ministériel, une délégation de la société américaine Kellogg Brown and Root (KBR), avec laquelle il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat, indique jeudi un communiqué du ministère.

Les entretiens avec la délégation américaine, composée du vice-président du développement des affaires, Alp Togay Kurum, et du président des solutions technologiques durables, Jay Ibrahim, en présence du PDG du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, et de cadres du ministère, ont porté sur les perspectives de renforcement de la présence de KBR en Algérie.

Cette rencontre, tenue mercredi, a été l'occasion de passer en revue les opportunités de coopération et de partenariat dans nombre de projets stratégiques, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion des projets et des technologies avancées, en phase avec les objectifs de l'Algérie dans le développement du secteur des hydrocarbures et le renforcement de ses capacités industrielles et technologiques, précise la même source.

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Au cours de cette rencontre, M. Arkab a souligné l'importance de renforcer les partenariats avec les grandes compagnies mondiales et de tirer profit de leur savoir-faire et de leurs technologies de pointe, au service de la modernisation des installations énergétiques et industrielles, de la promotion du contenu local et du transfert d'expertises.

Il a, à cet égard, invité la société américaine à saisir les opportunités offertes par le marché algérien et à participer aux grands projets d'investissement, notamment dans le développement gazier, les industries de transformation et les technologies modernes.

De son côté, la société KBR s'est dite disposée à accompagner Sonatrach, en mettant à sa disposition son expertise technique et ses technologies avancées, particulièrement dans l'amont pétrolier et gazier et dans la pétrochimie.

Dans ce cadre, la délégation de la société a présenté sa vaste expertise en Algérie ainsi que sa relation historique avec Sonatrach, qui remonte au début des années 1980, période durant laquelle KBR a contribué à la réalisation de grands projets, dont des installations de gaz naturel liquéfié à Skikda et Arzew, des unités de traitement du gaz et du pétrole, ainsi que des unités de production d'ammoniac et des programmes de rénovation et de modernisation des installations industrielles.

La délégation a également fait part de la volonté de la société américaine de conforter sa présence en Algérie et de contribuer à la concrétisation des grands projets industriels et d'investissement, soulignant sa disposition à mettre à profit son expertise et ses capacités technologiques et d'ingénierie pour appuyer les programmes de développement en Algérie et renforcer la coopération à long terme avec Sonatrach et les entreprises nationales, conclut le communiqué.