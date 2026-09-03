Algérie: Mohamed Sief-Eddine Boukertaba offre une médaille d'argent au pays

TARENTE (Italie) — L'athlète algérien Mohamed Sief-Eddine Boukertaba a offert à l'Algérie une médaille d'argent, jeudi, au semi-marathon, à l'issue des compétitions de l'athlétisme des Jeux méditerranéens Tarente-2026 (Italie).

Boukertaba a bouclé la course en 1 h 03 min 26 sec, avec un retard d'une minute et 20 secondes sur le vainqueur, réalisant à cette occasion un nouveau record personnel.

La médaille d'or est revenue au Turc Ali Kaya, auteur d'un chrono de 1 h 02 min 06 sec, tandis que son compatriote Ramazan Bastug a décroché le bronze en 1 h 04 min 08 sec.

L'Algérie achève ainsi sa participation aux Jeux méditerranéens Tarente-2026 avec un total de 40 médailles, dont 13 en or, 8 en argent et 19 en bronze, occupant la neuvième place au classement général des médailles.