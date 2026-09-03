Algérie: Mohamed Sief-Eddine Boukertaba offre une médaille d'argent au pays

3 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TARENTE (Italie) — L'athlète algérien Mohamed Sief-Eddine Boukertaba a offert à l'Algérie une médaille d'argent, jeudi, au semi-marathon, à l'issue des compétitions de l'athlétisme des Jeux méditerranéens Tarente-2026 (Italie).

Boukertaba a bouclé la course en 1 h 03 min 26 sec, avec un retard d'une minute et 20 secondes sur le vainqueur, réalisant à cette occasion un nouveau record personnel.

La médaille d'or est revenue au Turc Ali Kaya, auteur d'un chrono de 1 h 02 min 06 sec, tandis que son compatriote Ramazan Bastug a décroché le bronze en 1 h 04 min 08 sec.

L'Algérie achève ainsi sa participation aux Jeux méditerranéens Tarente-2026 avec un total de 40 médailles, dont 13 en or, 8 en argent et 19 en bronze, occupant la neuvième place au classement général des médailles.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.