Algérie: Abdellatif préside une réunion avec les producteurs d'intrants

ALGER — La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a présidé une réunion de travail consacrée à l'examen de dossiers relatifs aux producteurs d'intrants, dans le cadre de la série de rencontres de concertation organisées par le secteur avec les différents partenaires, opérateurs économiques et professionnels, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue mercredi au Palais des expositions (SAFEX), en présence de représentants des secteurs ministériels et organismes concernés, ainsi que de cadres du ministère et du Secrétaire général du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Mme Abdellatif a suivi un exposé sur la situation de la production et de la commercialisation des intrants, présenté par les producteurs.

Dans ce cadre, la ministre a souligné que le secteur adopte une approche proactive fondée sur le suivi du marché national et la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques.

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Elle a également affirmé que son département continuera à travailler en coordination avec les différents secteurs, organismes et opérateurs économiques, afin de soutenir les initiatives à même de renforcer la production locale et de réaliser l'équilibre entre les exigences de l'activité économique et l'intérêt du consommateur, conclut le communiqué.