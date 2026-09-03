Tunisie: Eau minérale - Les grandes surfaces ne reçoivent que 5 % des quantités, Baccour réclame 20 %

2 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

La consommation d'eau minérale en Tunisie continue de dépasser les niveaux de production, entraînant des tensions sur l'approvisionnement, a indiqué mercredi 2 septembre 2026 le président de la Chambre nationale des grandes surfaces commerciales, Hédi Baccour.

Dans une déclaration à la Radio nationale, Hédi Baccour a précisé que les grandes surfaces commerciales ne représentent actuellement que 5 % des quantités d'eau minérale distribuées, appelant à relever cette part à 20 % afin d'améliorer l'approvisionnement de ces espaces.

Une répartition des quantités selon la population

Le responsable a, par ailleurs, indiqué que le ministère du Commerce s'est accordé avec les producteurs d'eau minérale sur le principe d'une répartition équitable des quantités produites entre les différentes régions du pays, en fonction du nombre d'habitants.

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Cet accord prévoit également une répartition équitable des quantités disponibles entre les différents commerces qui assurent la vente d'eau minérale, afin de limiter les disparités d'approvisionnement.

Hédi Baccour a enfin estimé que la situation pourrait commencer à s'améliorer durant la deuxième moitié du mois de septembre, laissant entrevoir un retour progressif à une situation plus normale sur le marché de l'eau minérale.

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