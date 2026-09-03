Tunisie: Volaille - Faut-il craindre une pénurie ? Les professionnels rassurent

Une baisse relative des quantités de viandes de volaille disponibles sur le marché tunisien est actuellement observée, en raison du recul de la production mensuelle, passée de 16.000 tonnes à environ 11.000 tonnes, selon le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui.

Dans une déclaration à la Radio nationale, ce mercredi 2 septembre 2026, Ibrahim Nefzaoui a toutefois assuré que cette baisse de la production ne constitue pas une crise, écartant ainsi toute situation de pénurie généralisée.

Des contrôles quotidiens dans les points de vente

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches a également rassuré sur la sécurité sanitaire des viandes blanches commercialisées.

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Il a précisé que les services de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) assurent quotidiennement le contrôle des commerces spécialisés dans la vente de viandes blanches.

S'agissant des prix, Ibrahim Nefzaoui a indiqué que le prix de vente au consommateur s'établit à 8,950 dinars le kilogramme, contre 7,900 dinars le kilogramme chez les fournisseurs.

Cette évolution intervient alors que la baisse de la production mensuelle exerce une pression sur l'offre disponible sur le marché, sans que la situation n'atteigne, selon le responsable professionnel, le stade d'une crise.