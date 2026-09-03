C'est sous le signe de la croissance économique que le Président élu Hakainde Hichilema, pour son second mandat, et la Vice-présidente élue Mutale Nalumango, ont prêté serment devant le Juge constitutionnel et le peuple zambien.

De nombreux Chefs d'Etat et de Gouvernement de la région ont pris part à la cérémonie.

Le Président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a représenté officiellement le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cette solennelle cérémonie d'investiture organisée au National Heroes Stadium, ce mardi 02 septembre 2026.

Envoyé spécial du Président Tshisekedi, Sama Lukonde était accompagné de deux Gouverneurs des provinces frontalières de la Zambie : Fifi Masuka Saini du Lualaba et Martin Kazembe du Haut-Katanga, ainsi que de l'Ambassadeur de la RDC en Zambie.

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Des milliers de personnes, vêtues de rouge aux couleurs du parti UPND de Hakainde Hichilema, ont rempli le stade pour acclamer la prestation de serment de leur Président.

Tête-à-tête Hichilema - Sama Lukonde

Bien avant la cérémonie d'investiture, le Président Hichilema a accordé une audience particulière à l'Envoyé spécial de Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama Lukonde, reçu dans le salon présidentiel.

C'est à 14h00, heure locale, que le Président réélu a prononcé son discours d'investiture, plaçant son nouveau quinquennat sous le signe de la croissance.

« Après avoir accompli le plus gros du travail au cours de notre premier mandat, les cinq prochaines années seront placées sous le signe de la croissance, de l'expansion, des opportunités et de la prospérité pour l'ensemble de notre population », a déclaré Hakainde Hichilema devant un stade comble.

La Zambie et la RDC entretiennent depuis des lustres de solides relations d'amitié et de coopération.

Sama Lukonde en échange à coeur ouvert avec la diaspora congolaise à Lusaka

Aussitôt après la cérémonie d'investiture, le Président du Sénat congolais s'est entretenu à coeur ouvert avec la diaspora congolaise de Zambie.

En orateur chevronné, Sama Lukonde a prêché à la communauté les points clés de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sa lutte acharnée pour la souveraineté nationale et le bien-être du peuple congolais.

Concernant le dialogue national à venir, il a rassuré qu'il suivra la ligne tracée par le Chef de l'Etat pour une paix durable en RDC.

Très satisfaits de cet échange direct, les ressortissants congolais de Zambie ont remis un mémorandum à transmettre au Chef de l'Etat.

La présence remarquée de la RDC en Zambie aura laissé une empreinte forte de la coopération exemplaire entre ces deux pays du Copperbelt africain.