Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Denise Nyakeru Tshisekedi soutient la maternité de l'hôpital général de référence de Bonzola

Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans la province du Kasaï-Oriental, la Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a apporté un appui stratégique à la maternité de l'Hôpital général de référence (HGR) de Bonzola, à Mbuji-Mayi.

Cette dotation, destinée à renforcer la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés, comprend des couveuses, un appareil de radiographie mobile, un réfrigérateur pour la banque de sang, des moniteurs cardiaques ainsi qu'un important lot de produits pharmaceutiques.

Pour le Dr Felly Kabongo Kayembe, médecin directeur de l'Hôpital général de référence de Bonzola, cette visite constitue un véritable encouragement pour le personnel et les patients.

« Nous sommes très honorés par la visite de la Première Dame, qui se rend pour la troisième fois dans cette institution. Je pense qu'elle est soucieuse de voir cet hôpital, qui constitue une référence dans la province, renaître et retrouver son statut. Il s'agit d'un réconfort et d'un soutien de grande envergure, qui nous permettront de fournir des soins de qualité à la population du Kasaï-Oriental », a déclaré le Dr Felly Kabongo Kayembe, Médecin Directeur de l'HGR de Bonzola.

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Au cours de sa visite, la Première Dame a également parcouru plusieurs services, notamment la salle d'opération de la maternité, le service de néonatologie et les salles d'hospitalisation des femmes ayant accouché, afin de s'enquérir des conditions de prise en charge des patientes et des nouveau-nés.

Un geste de solidarité a également été posé en faveur des jeunes mamans. Chacune a reçu un kit pour nouveau-né contenant des couches, un seau, un bassin, un pagne, ainsi qu'une enveloppe d'assistance.

La visite a été l'occasion de sensibiliser les patientes à la santé reproductive et à la planification familiale. La Première Dame les a encouragées à espacer les naissances pour préserver leur santé et celle de leurs enfants.

Afin de poursuivre l'amélioration des conditions de soins à Bonzola, Denise Nyakeru Tshisekedi a annoncé l'acquisition prochaine de nouveaux équipements, notamment des lits d'hospitalisation supplémentaires.

À travers cet appui, la Distinguée Première Dame réaffirme son engagement en faveur de l'amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité, en particulier pour les femmes et les nouveau-nés.