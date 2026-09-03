Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - Denise Nyakeru Tshisekedi apporte un souffle d'espoir aux orphelins de Saint-Joseph à Mbuji-Mayi

À quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants de l'orphelinat Saint-Joseph, situé dans le quartier Mozo de la commune de Dibindi à Mbuji-Mayi, ont reçu un soutien précieux qui leur permettra d'aborder la nouvelle année académique dans les meilleures conditions.

La Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a rendu visite à cette structure dédiée à l'accueil et à l'encadrement des enfants vulnérables. Elle y a remis un important lot de dons comprenant des fournitures scolaires, des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

Parmi les fournitures distribuées figuraient des cartables, des cahiers, des stylos et des crayons. L'orphelinat a également reçu du riz, de la semoule, du sucre, de l'huile, des tomates, des pâtes alimentaires et du savon. Les plus jeunes n'ont pas été oubliés, recevant des jouets spécialement prévus pour eux.

Ce geste, qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales de la Fondation LONA, témoigne de la volonté d'assister les personnes les plus démunies. En séjour à Mbuji-Mayi aux côtés du Chef de l'État pour l'inauguration de la nouvelle cathédrale, la Première Dame a profité de l'occasion pour aller à la rencontre de ces enfants.

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Un geste qui tombe à point nommé

Selon Soeur Bernadette Kapinga Kabwe, responsable de l'orphelinat Saint-Joseph, cette assistance répond à des besoins urgents. L'appui en fournitures scolaires est particulièrement significatif pour les enfants en âge de scolarisation, alors que la rentrée approche à grands pas.

La responsable de la structure a exprimé sa reconnaissance à la Première Dame et l'a encouragée à poursuivre ses initiatives en faveur des personnes démunies.

En plus de la prise en charge quotidienne, l'orphelinat assure des activités éducatives via son centre de rattrapage scolaire. Ce dernier accueille des enfants non scolarisés ou ayant un parcours interrompu, afin de les aider à combler leur retard et à intégrer un cursus scolaire normal.

Cap sur Kananga

Après son passage à Mbuji-Mayi, Denise Nyakeru Tshisekedi devrait poursuivre son itinérance dans la région avant de se rendre à Kananga, chef-lieu du Kasaï-Central.

D'autres actions sociales sont annoncées dans le cadre de sa Fondation, conformément à ses principaux axes d'intervention : la santé, l'éducation et l'autonomisation de la femme.

À Mbuji-Mayi, cette visite à l'orphelinat Saint-Joseph a permis de lier l'action sociale aux impératifs de la rentrée, offrant aux orphelins un soutien matériel essentiel ainsi qu'un message fort d'attention et de solidarité.