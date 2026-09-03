Ile Maurice: Notariat - Un premier siège social après plus de trois siècles d'histoire

L'Association des Notaires de la République de Maurice (ANM) dispose désormais de son premier siège social au Labama House à Port-Louis. Inauguré mardi, en présence de la cheffe juge, Bibi Rehana Mungly-Gulbul, et de l'Attorney General, Me Gavin Glover, ce nouveau lieu se veut à la fois un ancrage institutionnel, un espace de dialogue et un point de départ vers un notariat plus moderne et accessible. La cérémonie intervient alors que Maurice accueille la 6e Conférence des notaires de l'océan Indien (CNOI), dont le début était prévu hier à l'hôtel Intercontinental, à Balaclava.

Un moment présenté comme historique par le président de la Chambre des notaires de Maurice, Me Patrice Avrillon. L'histoire était d'ailleurs au coeur de la cérémonie. Dans son intervention, l'Attorney General, Me Glover, a souligné la profondeur historique de la profession. «Une émotion car ce que nous inaugurons dépasse la pierre symbolique», a-t-il déclaré. Il a rappelé qu'«en 1721 ou 1722, les premiers Français dans notre île apportent des institutions, l'une d'elles était le notariat». Une présence intimement liée à la construction de la société mauricienne.

Les actes accumulés au fil des siècles constituent aujourd'hui une mémoire exceptionnelle du pays, avant d'insister sur la valeur des archives notariales et leur importance pour les historiens. Pour Me Glover, ce siège représente également «un lieu de dialogue institutionnel, un lieu où la mémoire juridique de notre pays» peut trouver sa place avec les nombreux défis à venir: «L'avenir nous/vous attend, la digitalisation des actes, combat contre la fraude et la justice pour les citoyens, le pays aura besoin de vous comme partenaire.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Me Avrillon a, lui, choisi de replacer cette journée dans une perspective encore plus large en évoquant un acte conservé aux Archives nationales, signé le 17 juin 1724 devant le notaire Didier de Saint-Martin. «Quand vous regardez un document comme ça, vous réalisez que le notariat n'est pas une profession née hier.» Plus qu'un simple professionnel chargé d'apposer une signature, le notaire est un officier public dont la mission première demeure la sécurité juridique et l'authenticité des actes. Acquisition immobilière, donation, testament, succession ou projet d'entreprise : son intervention doit permettre de prévenir les conflits plutôt que de les traiter une fois qu'ils surviennent. Son rôle repose sur la confiance, la sécurité juridique, l'authenticité, la prévention et la protection des citoyens.

Plus proche des citoyens

Le président de la Chambre des notaires souhaite davantage décentraliser la profession pour rapprocher les services des Mauriciens et améliorer la répartition des études. Il met aussi l'accent sur la transparence, rappelant que le public peut consulter en ligne la liste des notaires et leurs coordonnées. L'inspection des études notariales, prévue dans le Code de déontologie mais absente de la loi, devrait être encadrée afin de vérifier la conservation des documents et le respect des obligations professionnelles. La discipline évolue également avec l'entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la Law Practitioners' Disciplinary Proceedings Act, qui confie désormais le traitement des plaintes du public à la Law Practitioners' Complaints Commission* plutôt qu'à la Chambre.

Au coeur de la région

L'inauguration du siège de l'ANM coïncide avec la 6e Conférence des notaires de l'océan Indien, organisée à Maurice du 1er au 3 septembre. Créée en 2013 par l'université de Saint-Denis de La Réunion et le Conseil supérieur du notariat français, la CNOI encourage les échanges régionaux, le partage d'expériences et la formation continue. Les travaux ont débuté mercredi avec des représentants de Madagascar, des Comores, de La Réunion, du Conseil supérieur du notariat français et de l'Union internationale du notariat.

Pour Me Avrillon, Maurice s'inscrit pleinement dans cette dynamique : le pays appartient à une communauté notariale internationale, capable «de s'inspirer des pratiques étrangères» tout en partageant son propre parcours. La journée de mardi a aussi marqué plusieurs premières : outre le nouveau siège, l'ANM veut renforcer sa communication, notamment via un podcast, et le choix du créole pour le point de presse illustre la volonté de rapprocher la profession du public. «Nous pouvons garder nos racines, nous pouvons respecter notre histoire, mais en même temps, nous pouvons faire que le notariat soit plus visible, plus accessible et plus proche de notre société», résume Me Avrillon.

Après plus de trois siècles, l'heure est à un nouveau départ. Me Glover l'a exprimé ainsi : «Trois siècles nous contemplent, mais il y a aussi beaucoup d'histoire à écrire.» Le quatrième siècle du notariat mauricien devra conjuguer héritage et transformation : préserver la mémoire des actes qui ont accompagné l'histoire du pays, tout en construisant une profession plus numérique, plus accessible et davantage tournée vers la protection du citoyen.