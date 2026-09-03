Ile Maurice: Colis importés - Rs 150 de frais de traitement de plus depuis le 1er septembre

Recevoir un colis de l'étranger par voie postale ou par service de courrier (DHL, Celero...) coûte désormais Rs 150 de plus. Cette nouvelle redevance de traitement, annoncée dans le Budget 2026- 2027, est entrée en vigueur le 1er septembre pour les envois qui ne sont pas destinés à la vente.

Pour les consommateurs habitués aux achats en ligne, cette charge vient s'ajouter au coût des commandes effectuées à l'étranger. Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), estime qu'elle pourrait réduire l'intérêt financier de certains achats. «Avec ces Rs 150 supplémentaires, le coût de ces commandes augmente», soulignet-il, rappelant que les achats en ligne sont souvent privilégiés en raison de prix plus bas que ceux pratiqués sur le marché local.

La redevance concerne deux catégories de marchandises. Les colis d'une valeur ne dépassant pas Rs 1 000 sont classés en catégorie II, tandis que ceux dont la valeur est supérieure à Rs 1 000 relèvent de la catégorie III. Dans les deux cas, les Rs 150 sont non remboursables. Le mode de perception varie toutefois selon la catégorie. Pour les marchandises relevant de la catégorie II, la redevance est collectée par l'agent intervenant dans l'importation. Les sommes perçues devront ensuite être reversées à la Mauritius Revenue Authority (MRA) dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque mois.

À partir de début octobre, la MRA transmettra chaque mois aux agents une facture faisant état des frais accumulés durant le mois précédent. Ces derniers devront également fournir leur adresse e-mail au plus tard le 15 septembre et conserver un relevé des colis concernés afin de permettre la vérification des montants facturés.

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Pour les marchandises de catégorie III, la redevance de Rs 150 sera, elle, directement intégrée à la Simplified Declaration soumise lors du dédouanement.