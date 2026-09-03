Ile Maurice: Queen Victoria Community Centre - Des travaux d'amélioration envisagés

3 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Queen Victoria Community Centre ne nécessiterait pas, à ce stade, de réparations structurelles majeures. C'est ce qu'a indiqué la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie en réponse à une question du député Raviraj Beechook.

Selon les informations du Sugar Industry Labour Welfare Fund, des travaux d'amélioration du terrain de volley-ball, du snack et de la clôture sont toutefois nécessaires. Leur coût est estimé à environ Rs 800 000. Le fonds pourrait envisager leur réalisation, sous réserve de la disponibilité des ressources financières.

Le député a toutefois fait état de rapports préparés par les bureaux régionaux faisant état de risques liés à certaines structures présentes dans l'enceinte du centre communautaire. Il a déploré qu'aucune mesure n'ait, selon lui, encore été prise malgré ces signalements.

La ministre s'est engagée à se renseigner sur la situation. Une éventuelle visite sur place pourrait également permettre d'évaluer les travaux nécessaires dans cette localité où, selon le député, les activités communautaires occupent une place importante dans la vie des habitants.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.