Ile Maurice: Queen Victoria Community Centre - Des travaux d'amélioration envisagés

Le Queen Victoria Community Centre ne nécessiterait pas, à ce stade, de réparations structurelles majeures. C'est ce qu'a indiqué la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie en réponse à une question du député Raviraj Beechook.

Selon les informations du Sugar Industry Labour Welfare Fund, des travaux d'amélioration du terrain de volley-ball, du snack et de la clôture sont toutefois nécessaires. Leur coût est estimé à environ Rs 800 000. Le fonds pourrait envisager leur réalisation, sous réserve de la disponibilité des ressources financières.

Le député a toutefois fait état de rapports préparés par les bureaux régionaux faisant état de risques liés à certaines structures présentes dans l'enceinte du centre communautaire. Il a déploré qu'aucune mesure n'ait, selon lui, encore été prise malgré ces signalements.

La ministre s'est engagée à se renseigner sur la situation. Une éventuelle visite sur place pourrait également permettre d'évaluer les travaux nécessaires dans cette localité où, selon le député, les activités communautaires occupent une place importante dans la vie des habitants.