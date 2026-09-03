Ile Maurice: Dix-neuf accidents dans les gares routières en deux ans, dont deux mortels

Dix-neuf accidents ayant fait des blessés ont été enregistrés dans dix gares routières et Traffic Centres depuis janvier 2024. Le chiffre a été communiqué par le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, en réponse à une question de Ludovic Caserne.

Les accidents recensés concernent notamment les principaux terminus du pays. Sur les 19 accidents, 11 ont fait des blessés légers, six des blessés graves et deux ont été mortels. Le ministre a précisé qu'un des deux accidents mortels comptabilisés s'est produit à Flacq, lundi.

La gare de l'Immigration arrive en tête avec quatre accidents, dont trois ayant fait des blessés graves. Curepipe et Rose-Hill en comptent deux chacun, tandis qu'un accident mortel a été recensé à Quatre-Bornes. À Flacq, cinq accidents ont été enregistrés, dont un mortel.

*Le ministre a toutefois rappelé que la gestion et l'entretien des gares routières et Traffic Centres relèvent des autorités locales concernées une fois les infrastructures mises en opération. Sur le plan de la sécurité, il a assuré que les infrastructures telles que les passages et cheminements piétonniers, garde-corps, marquages routiers, panneaux de signalisation et éclairage sont prévues dès la conception des nouvelles installations.

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Des incidents mortels survenus à proximité de certaines gares n'ont toutefois pas été inclus dans le bilan, leur emplacement se trouvant en dehors des limites officielles des terminus. C'est notamment le cas de plusieurs accidents à proximité de la gare du Nord et de Résidence La Cure. Le ministère souligne par ailleurs qu'aucun accident avec blessés n'a été signalé dans plusieurs autres centres, notamment à Poudre-d'Or, Goodlands, Rivière-du-Rempart, Piton, Henrietta, Bambous, Rose-Belle et Réduit.