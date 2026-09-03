Afrique: Économie bleue - Rodrigues intégrée au projet africain de l'UNDP

Rodrigues bénéficiera de plusieurs volets du projet Supporting Sustainable Inclusive Blue Economy Transformation in African SIDS, financé par une subvention de USD 639 000 (environ Rs 30,17 millions). Si aucun montant n'a été spécifiquement réservé à l'île, plusieurs équipements et formations y seront déployés.

Répondant à deux questions parlementaires de Jacques Édouard et Roxana Collet, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a précisé que le projet, piloté par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), concerne six petits États insulaires africains, dont Maurice, les Seychelles et les Comores.

Aucune enveloppe distincte n'est prévue pour Rodrigues, mais les activités financées dans le cadre de la subvention concerneront aussi l'île. Les pêcheurs rodriguais bénéficieront notamment de formations en navigation, sécurité en mer, techniques de pêche à la palangre et utilisation des équipements adaptés aux dispositifs de concentration de poissons.

Des formations seront également proposées aux pêcheurs, poissonniers et femmes impliquées dans le secteur, notamment sur la chaîne du froid et la valorisation des produits après capture : filetage, préparation et emballage sous vide.

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Autre volet : la formation de formateurs afin de renforcer les compétences des agents locaux. L'application mobile RodMoFAD sera par ailleurs améliorée avec une fonction de sécurité permettant notamment de transmettre des signaux de détresse et les coordonnées GPS.

Du matériel - hameçons pour thon, glacières, gilets de sauvetage, GPS solaires, équipements de conservation et présentoirs à poisson - sera acheté en vrac et également distribué aux pêcheurs de Rodrigues.

Le ministre a assuré que Rodrigues sera «pleinement pris en compte». Des discussions ont déjà été engagées avec la Commission de l'agriculture et des représentants de l'Assemblée régionale ont participé à distance à l'atelier de lancement du projet, le 17 août.