Ile Maurice: Une dentiste escroquée de Rs 360 500 après une rencontre sur Facebook

Une dentiste de 38 ans affirme avoir été victime d'une escroquerie de Rs 360 500 après avoir été approchée sur Facebook par un individu lui promettant l'envoi d'un colis depuis l'Angleterre. Le 16 août, elle aurait accepté une demande d'ami d'un homme utilisant un faux nom. Les échanges débutent sur Facebook Messenger avant de se poursuivre sur WhatsApp, où l'homme se présente sous une autre identité et aurait dit résider à Liverpool. Il lui annonce vouloir lui envoyer des cadeaux.

Le 31 août, elle reçoit un message WhatsApp d'un numéro inconnu : un prétendu responsable de livraison d'une société de courrier express affirme que le colis est arrivé à Maurice, mais que des frais de dédouanement doivent être réglés. Pensant que le colis existe réellement, la dentiste effectue plusieurs transferts via MCB Juice : Rs 20 500 pour le dédouanement, Rs 90 000 pour des «frais antiblanchiment d'argent», puis Rs 150 000 vers un autre compte bancaire.

Le 1er septembre, un nouveau paiement de Rs 100 000 lui est réclamé, qu'elle effectue, portant le total à Rs 360 500. Peu après, un autre message lui demande Rs 250 000 supplémentaires pour des taxes. C'est à ce moment qu'elle soupçonne une arnaque et refuse de payer. Elle se tourne alors vers la police, déclarant avoir été escroquée. Elle autorise les enquêteurs à accéder à son compte bancaire pour retracer les transactions. Malgré nos tentatives d'avoir sa version, la victime n'a pas souhaité s'exprimer. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs et déterminer la destination des fonds.