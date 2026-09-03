Ile Maurice: Rivière-Noire - 13 000 foyers affectés par une distribution intermittente

3 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

La sécheresse continue de peser sur l'approvisionnement en eau dans l'Ouest. Quelque 13 000 foyers de Rivière-Noire et du Morne sont actuellement concernés par une distribution intermittente, a indiqué le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden.

Répondant à une question d'Arvin Babajee, le ministre a expliqué que la région est alimentée par six réservoirs, mais que la situation actuelle a contraint la Central Water Authority (CWA) à réduire la distribution. Dans les zones concernées, l'eau est désormais disponible une fois par jour, pendant environ six heures, entre 15 heures et 21 heures. Face à cette situation, un dispositif d'urgence a été mis en place, notamment avec le recours à des camions-citernes pour assurer l'approvisionnement des habitants.

La CWA prévoit également l'installation prochaine d'un Community Public Facility (CPF) à Baie-du-Cap, avec un système de filtration. Le gouvernement a prévu environ Rs 300 millions pour une quinzaine de CPF à travers le pays.

Les premières unités, dont cinq devraient être réceptionnées prochainement, ont toutefois connu des retards de livraison, initialement prévue en août et désormais reportée à septembre. Concernant Rivière-Noire, aucun projet supplémentaire de forage n'est actuellement prévu, a précisé le ministre.

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