Ile Maurice: Navin Ramgoolam - La protection au coeur de la réforme

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a défendu le Road Traffic (Amendment) Bill, présenté comme une nouvelle étape dans la lutte contre les accidents de la route. Pour lui, l'objectif dépasse les sanctions et l'application des règlements : il s'agit avant tout de protéger les vies humaines et de responsabiliser chaque usager de la route.

Le chef du gouvernement a révélé que plus de 100 accidents mortels avaient déjà été enregistrés à la fin du mois dernier, soulignant l'urgence d'agir. Il a rappelé que le système de points de pénalité, réintroduit en janvier 2026, constitue une première mesure, mais qu'il ne suffit pas à modifier durablement les comportements.

Navin Ramgoolam a également cité les chiffres enregistrés par la police entre le 1er janvier et le 30 août 2026 : 2 205 conducteurs avaient été verbalisés pour dépassement de la limite d'alcool autorisée et 617 cas concernaient la conduite sous l'influence de drogues. Le projet de loi prévoit notamment des sanctions renforcées pour la conduite dangereuse ou imprudente ayant entraîné un décès, la conduite sans permis, les courses illégales, le road rage et la distraction au volant.

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Il introduit également la saisie de véhicules dans certaines circonstances liées à l'alcool ou aux drogues. Le Premier ministre a enfin misé sur la technologie, notamment les caméras Safe City et l'intelligence artificielle, ainsi que sur le permis de conduire numérique et le paiement électronique des amendes. Selon lui, la réussite de la réforme se mesurera non au nombre d'amendes infligées, mais au nombre de vies sauvées.