Ile Maurice: Eau - Rs 228 millions pour renforcer l'approvisionnement

3 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Face aux coupures et aux pénuries récurrentes d'eau, le gouvernement accélère plusieurs projets visant à sécuriser l'approvisionnement à travers le pays. Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a annoncé un investissement de Rs 228 millions dans le cadre du Budget 2026-2027.

Répondant à une question d'Ashley Ramdass, le ministre a expliqué que le gouvernement met actuellement en oeuvre un «Plan Marshall pour la mobilisation de l'eau», articulé autour de six axes, notamment les forages, les eaux de surface, la récupération des fuites, le traitement des eaux usées et le dessalement.

Parmi les projets envisagés figurent la construction de barrages dans la région de Rivière-des-Anguilles, l'agrandissement de la retenue de La Nicolière et la modernisation de La Ferme de Bambous. Des études sont en cours pour certains de ces projets.

La CWA prévoit également d'accélérer le remplacement des conduites et compteurs défectueux, avec une enveloppe de Rs 1,2 milliard.

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Dans le Sud et l'Est, notamment à la circonscription n°11, les interruptions sont attribuées à l'état vieillissant du réseau et aux variations de pression. Des travaux sont en cours à NouvelleFrance et Quatre-Soeurs. Quelque dix kilomètres de conduites en amiante entre Quatre-Soeurs et Deux-Frères doivent notamment être remplacés.

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