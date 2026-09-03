Cote d'Ivoire: Transformation numérique - Le pays priorise les services publics à fort impact

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec la tenue de l'atelier national de priorisation des services publics numériques, organisé les 3 et 4 septembre 2026 à l'hôtel Radisson Blu, sis à Port-Bouët. Cette rencontre de deux jours vise à identifier les services publics à fort impact à numériser en priorité et à définir les bases d'une feuille de route nationale des infrastructures publiques numériques.

Au terme des travaux, plusieurs résultats sont attendus, notamment l'élaboration d'un portefeuille de services publics prioritaires à digitaliser, la constitution d'un premier catalogue d'environ une centaine de services à transformer ou à développer à partir de la plateforme nationale d'interopérabilité de l'administration, ainsi que l'identification des principales données, des registres et des systèmes nécessaires à leur mise en oeuvre.

L'atelier devra également permettre de recenser les infrastructures numériques publiques communes à mutualiser et de sélectionner les premiers services pouvant être déployés rapidement.

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À l'ouverture de la rencontre, le directeur général de la Société nationale de développement informatique (Sndi), Nongolougo Soro, a rappelé que, sous l'impulsion du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, la Côte d'Ivoire a entrepris de mettre en place la plateforme nationale d'interopérabilité de l'administration publique.

« Aujourd'hui, cette plateforme est une réalité et contribue déjà à améliorer les échanges de données entre plusieurs administrations », a-t-il indiqué. Selon lui, cet atelier permettra d'identifier et de prioriser les services publics numériques les plus stratégiques afin d'accélérer leur digitalisation au bénéfice des citoyens et des entreprises.

Le directeur général de la Sndi a également souligné que les participants réfléchiront, durant ces deux jours de travaux, aux meilleures solutions pour renforcer l'interconnexion des services publics et améliorer l'efficacité de l'administration. Il a ajouté que les conclusions des échanges serviront de base à l'élaboration d'une feuille de route claire pour poursuivre la transformation numérique du pays.

Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a insisté sur l'importance de cet atelier, qu'il inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara visant à moderniser l'administration ivoirienne.

Le ministre a rappelé que la transformation numérique constitue l'un des piliers majeurs de la feuille de route gouvernementale 2026-2028, avec pour ambition de rendre les services publics plus accessibles, plus efficaces et davantage centrés sur les besoins des citoyens.

Djibril Ouattara a, en outre, mis l'accent sur le rôle stratégique de la donnée, de la cybersécurité, de l'innovation et du développement du capital humain dans la réussite de cette transformation. Il a également plaidé pour un renforcement de la gouvernance numérique afin de garantir la cohérence et l'efficacité des projets portés par l'État.

Selon lui, cette démarche doit permettre d'améliorer l'expérience des usagers et de répondre aux attentes de plus de 32 millions de personnes. Pour terminer, Djibril Ouattara a appelé l'ensemble des ministères et des administrations à mutualiser leurs efforts pour construire une administration numérique performante, moderne et mieux coordonnée.