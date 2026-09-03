Cote d'Ivoire: Administration connectée - Le pays vise 700 services publics numériques à fort impact d'ici trois ans

Réunis à Abidjan les 3 et 4 septembre 2026, les acteurs de l'administration publique ivoirienne planchent sur la priorisation des services publics numériques. Cette rencontre vise à identifier les démarches à dématérialiser en priorité et à jeter les bases d'infrastructures numériques communes capables de soutenir l'ambition de 700 services publics numériques à fort impact d'ici trois ans.

L'objectif est de définir les services publics qui devront être dématérialisés en priorité afin d'améliorer les prestations offertes aux citoyens et aux entreprises. Cette initiative constitue une étape importante dans le processus de modernisation de l'administration ivoirienne.

Une administration davantage tournée vers l'usager

À l'ouverture des travaux, le représentant de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a rappelé la volonté du gouvernement de bâtir une administration plus proche des citoyens, plus rapide et plus efficace.

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De son côté, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a inscrit cette démarche dans la feuille de route gouvernementale 2026-2028. Selon lui, la transformation numérique doit avant tout permettre une meilleure organisation de l'administration et une valorisation optimale des ressources déjà disponibles. Il a également souligné le rôle stratégique de la donnée dans l'amélioration des services publics et le développement de l'innovation.

Trois piliers pour construire l'administration numérique de demain

Les réflexions engagées lors de cet atelier reposent sur trois fondations majeures, à savoir la mise en place d'une identité numérique unique pour les citoyens, le développement d'une plateforme d'interopérabilité permettant aux administrations d'échanger leurs données de manière sécurisée et la réalisation d'un inventaire national des infrastructures numériques publiques avec l'appui de la Banque mondiale.

Ces infrastructures communes, comparées à des routes ou à des ponts numériques, devront être mutualisées au bénéfice de l'ensemble des administrations publiques.

700 services numériques d'ici à 2029

À travers cette démarche, la Côte d'Ivoire ambitionne de disposer, dans les trois prochaines années, de 700 services publics numériques coordonnés et à fort impact. Le gouvernement vise également une administration « zéro papier » à l'horizon 2030.