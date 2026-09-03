Cote d'Ivoire: Abengourou/Célébration de l'excellence - Ettienkro honore ses meilleurs élèves

La célébration de l'excellence scolaire a occupé une place de choix lors de la semaine socio-culturelle d'Ettienkro, dans le département d'Abengourou. Organisée du 26 au 30 août 2026, par la Mutuelle de développement d'Ettienkro (Mude), sous le patronage de Nanan Kouakou II, chef du village, cette édition a été marquée par la remise de prix aux meilleurs élèves de la sous-préfecture d'Aniassué.

À travers cette initiative, le promoteur du Prix d'excellence, Toussaint Adjo, entend encourager la culture de l'effort et susciter l'émulation auprès des jeunes. Présent à cette célébration, il s'est réjoui de la bonne organisation des différentes activités et a adressé ses félicitations aux lauréats. Il les a également exhortés à persévérer dans l'effort et à maintenir le cap de l'excellence.

Au nombre des élèves distingués figurent Coulibaly Yélé Alexia Priscille, meilleure élève féminine au Bac A2 ; Agro N'Guessan Mike Ely, meilleur élève masculin au Bepc ; Ettien Gnamessan Sephora Victoire, meilleure élève féminine au Bepc, ainsi que Konaté Zahanon Sylvain, meilleur élève masculin au CM2, tous issus d'Ettienkro.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette célébration de l'excellence s'inscrit dans une semaine socio-culturelle placée sous le thème : « La salubrité et la sauvegarde des us et coutumes en pays Agni-Ahua ». Opération « Coup de balai », planting d'arbres, journée de santé, contes en Agni, concours sur les us et coutumes, danses Abodan et jeux traditionnels ont rythmé les festivités.

Le 29 août, point culminant de la manifestation, a également été marqué par la finale du tournoi de Maracana doté de la Coupe Nanan Kouakou II, suivie de la remise des trophées et des prix d'excellence.

Pour Attoueman Kouamé Jean-Noël, président de la Mude, cette initiative traduit la volonté de la mutuelle de contribuer au développement de la communauté tout en valorisant ses talents.

La semaine socio-culturelle aura ainsi permis de conjuguer tradition, solidarité et promotion de l'excellence, dans l'objectif de transmettre aux jeunes générations les valeurs qui fondent la communauté Agni-Ahua d'Ettienkro.