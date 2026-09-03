Cote d'Ivoire: Axe Man-Duékoué - Une collision fait un mort

3 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Djethane Kouakou

Un accident de la circulation a coûté la vie à une personne tôt ce jeudi 3 septembre 2026, à environ quinze kilomètres de Man, sur l'axe menant à Duékoué.

La collision a impliqué un camion transportant du minerai et un véhicule bâché chargé de produits phytosanitaires. Le conducteur du véhicule bâché, coincé dans l'habitacle, n'a pas survécu. Un bilan provisoire fait état d'un mort et d'un blessé, évacué vers le Centre hospitalier régional (Chr) de Man.

Alertés, les pompiers civils se sont rapidement rendus sur les lieux. La gendarmerie, également mobilisée, a effectué les premières constatations et rétabli la circulation, fortement perturbée sur cet axe.

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