Togo: Alphabétisation - Disparités persistantes

3 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Face à la presse jeudi, la ministre des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Moni Sankaredja-Sinandja, a dressé l'état des lieux de l'alphabétisation.

Le taux des des personnes âgées de 15 ans et plus est de 70,8%.

Il existe des disparités importantes entre hommes et femmes et régions. Toujours la problématique zones urbaines/zones rurales.

Autre problème mentionné par l'officiel, la déscolarisation. 141.000 jeunes entre 9 et 14 ans ne vont pas à l'école. Un choix qui appartient la plupart du temps aux familles.

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