Accra — La première paroisse dédiée à saint Matthew Ayariga voit le jour au Texas. Ce fidèle ghanéen a été martyrisé en Libye le 15 février 2015, aux côtés de vingt fidèles coptes orthodoxes égyptiens, tués par les djihadistes de l'État islamique.

« C'est avec une profonde gratitude envers Dieu Tout-Puissant et une grande joie que j'annonce la création de l'église catholique Saint-Matthieu Ayariga à Arlington en tant que nouvelle paroisse du diocèse catholique de Fort Worth », a écrit Mgr Michael Olson, Évêque de Fort Worth, au Texas, dans la lettre pastorale par laquelle il a annoncé la création de la nouvelle paroisse.

Mgr Olson souligne qu'il s'agit de la « première paroisse catholique ghanéenne nationale aux États-Unis et de la première paroisse catholique au monde à être érigée sous le patronage de Saint Matthieu Ayariga, ce migrant catholique ghanéen dont la courageuse profession de foi en Jésus-Christ l'a conduit au martyre en Libye en 2015 ».

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La création de cette paroisse vient couronner près de deux décennies de culte et d'engagement communautaire de la part des catholiques ghanéens de la région. Ce parcours avait débuté en 2007, lorsque les fidèles d'origine ghanéenne avaient commencé à se réunir chaque semaine à l'église catholique Saint-Joseph d'Arlington pour assister à la messe célébrée en twi.

Le nombre de fidèles originaires du Ghana n'a cessé d'augmenter grâce à la collaboration entre le diocèse de Fort Worth et l'archidiocèse de Kumasi, qui a fourni des prêtres pour assurer l'accompagnement pastoral de la communauté ghanéenne.

Selon les reconstitutions du massacre survenu dans la région de Syrte, Matthew Ayariga, seul non-Égyptien parmi les prisonniers, s'est vu offrir la possibilité de renoncer à la foi chrétienne et de sauver sa vie. Face à son refus de renoncer à sa foi, le jeune Ghanéen a été tué avec les autres prisonniers. Dans la vidéo diffusée par les djihadistes eux-mêmes, on voit certains des fidèles prononcer le nom de Jésus-Christ avant d'être tués (voir Fides17/02/2015).

Le 21 février 2015, sept jours après leur mort, le Pape Tawadros II d'Alexandrie a canonisé les 21 martyrs coptes en tant que saints.

Le 11 mai 2023, le Pape François a rencontré le Pape Tawadros II, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'accord entre l'Église copte orthodoxe et l'Église catholique, dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Dans son discours, François a annoncé la décision d'inscrire les 21 martyrs dans le Martyrologe romain.

Déjà en 2021, en commémorant leur martyre, le Pape François avait affirmé qu'en mourant en confessant le nom de Jésus, ils avaient « reçu le plus grand don qu'un chrétien puisse recevoir »