Cote d'Ivoire: Tiassalé/Journées culturelles - Assalé Tiémoko appelle les chefs de village à faire barrage à tout projet d'orpaillage illégal

La 8e édition des journées socio-culturelles et sportives de Tiassalé s'est ouverte le 29 août 2026, à l'esplanade de la mairie de la ville. Placée sous le thème « intégrité, engagement citoyen, amour de la patrie et lutte contre l'orpaillage », la cérémonie officielle d'ouverture de ces journées culturelles a été l'occasion pour le maire, Assalé Tiémoko, de lancer un appel formel à ses administrés face au phénomène d'orpaillage qui défraie la chronique en ce moment.

Dans son adresse, le premier magistrat de la commune de Tiassalé n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. A travers un langage dépourvu de scories, il a dénoncé la destruction des cours eaux, de la faune et de la flore.

Au regard des conséquences incommensurables de cette activité sur l'environnement, Assalé Tiémoko a lancé : « Je voudrais demander aux chefs de se mettre en ordre de bataille. Ne laissez pas les orpailleurs clandestins envahir les forêts à Tiassalé. Le chef qui va se livrer à cela aura pour premier ennemi le maire de la ville. On ne va pas accepter cela ! On ne veut pas de cela ici ! », a-t-il martelé.

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Avant d'ajouter : « Vous gérez des communautés. Dans plusieurs régions du pays, comme à Dimbokro, les populations n'ont plus un centimètre de terre où planter quoi que ce soit. La terre est foutue. On ne peut plus rien planter, ni igname, ni manioc, ni cacao. Mettons-nous en ordre de bataille pour protéger nos forêts ! »

Le bourgmestre a aussi exhorté les jeunes de sa commune à cultiver l'amour de la patrie et l'intégrité. A eux aussi, il a lancé : « Si quelqu'un arrive dans votre village pour chercher de l'or, demandez-lui s'il a vu le maire d'abord. S'il n'a pas vu le maire, chassez-le ! »

Pour ce qui est de la fête à proprement parler, l'initiateur s'est réjoui de ce que cette 8e édition s'est étendue au-delà des frontières de sa commune.

En effet, plusieurs villes, notamment Aboisso, Bingerville, Béoumi, Yamoussoukro, Lakota, Dabou, vont participer aux différentes compétitions pendant une semaine, donnant ainsi une coloration nationale aux Jsct. Pour lui, c'est une autre façon de dynamiser l'économie de la ville et redistribuer la richesse.

Pour le sous-préfet Assalé Esse, la culture et le sport n'ont pas pour seule vocation de divertir. Les Jsct constituent le lieu privilégier où la traditions et la modernité se rencontrent. « J'invite les jeunes à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour partager leurs passions, raffermir les liens d'amitié et de fraternité », a-t-il appelé en guise de mot d'ouverture officielle de cette foire commerciale, gastronomique et de rencontres d'affaires qui s'achèvera le samedi 5 septembre 2026.

Au menu, des compétitions ludiques, sportives et culinaires ; des prestations artistiques et théâtrales ; un monitoring sur des projets... La première journée a été marquée par un défilé de toutes les couches sociales de la commune.