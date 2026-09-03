Afrique: Entrepreneuriat africain/Private Talk - Stanislas Zézé annonce un fonds d'investissement pour les Pme

Le fondateur et président-directeur général de Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zézé, a pris un engagement en faveur de l'entrepreneuriat africain.

Invité, le mardi 1er septembre 2026, à la première édition de Private Talk, à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, le dirigeant d'entreprise a annoncé travailler à la création d'un fonds d'investissement dédié aux Petites et moyennes entreprises (Pme) africaines. Il a également fait part de son projet de mettre en place une fondation privée.

Dans un cadre volontairement restreint, Stanislas Zézé a livré sa vision du financement et de l'accompagnement des entrepreneurs africains, tout en abordant une question rarement évoquée publiquement par les dirigeants : la transmission de l'entreprise et la préparation de la relève.

Face aux difficultés persistantes d'accès au financement, notamment pour les entreprises en phase de démarrage ou de croissance, le fondateur de Bloomfield Investment Corporation entend apporter une réponse concrète. Le futur fonds devrait permettre d'accompagner des Pme africaines à différentes étapes de leur développement, de l'amorçage au changement d'échelle.

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L'objectif ne serait toutefois pas de se limiter à l'apport de capitaux. Il s'agit également de contribuer à la structuration, à la consolidation et à la croissance d'entreprises présentant un fort potentiel. « Trop d'entreprises africaines solides s'arrêtent faute de financement au bon moment. Ce que nous voulons apporter, ce n'est pas seulement du capital, mais un accompagnement qui les aide à durer », a expliqué Stanislas Zézé.

Autre annonce majeure : la création prochaine d'une fondation privée. À travers cette structure, le dirigeant souhaite mieux organiser ses actions philanthropiques et développer notamment des programmes de mentorat destinés à une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Cette initiative traduit, selon lui, une volonté de transmettre non seulement des ressources, mais également de l'expérience et des compétences à ceux qui seront appelés à construire les entreprises africaines de demain.

Au-delà des questions de financement et d'entrepreneuriat, les échanges ont porté sur un sujet particulièrement sensible : la transmission du groupe Bloomfield. Stanislas Zézé a évoqué la préparation progressive de ses filles afin qu'elles puissent, à terme, participer à la continuité de l'entreprise.

Une démarche qui pose, plus largement, la question de la pérennité des entreprises africaines lorsque leurs fondateurs arrivent à une nouvelle étape de leur parcours. « Bâtir une entreprise, c'est une chose ; préparer ceux qui la porteront après vous en est une autre, tout aussi exigeante », a-t-il souligné.

Son témoignage a ainsi permis d'élargir la réflexion au-delà de la performance économique, en abordant les notions de transmission, de vision, de valeurs et de continuité. Cette première rencontre de Private Talk était conçue comme un espace d'échange permettant de découvrir les personnalités invitées au-delà de leurs fonctions officielles.

Imaginé par Dominique Siby, en collaboration avec le cabinet MJF Media Group, le concept réunit entre 20 et 50 invités issus des milieux économique, politique, médiatique et culturel. L'ambition est de créer un dialogue à huis clos autour du parcours, des convictions et des influences de personnalités qui contribuent à façonner leur époque.

« Private Talk offre un accès privilégié à celles et ceux qui façonnent leur époque, pour découvrir ce qui influence leurs choix, nourrit leur vision et façonne leur regard sur le monde, entre business, société, culture et art de vivre », explique Dominique Siby, initiateur et présentateur du concept.