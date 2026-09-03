Afrique: Intelligence artificielle et contrôle qualité - Le FISACQ 2026 explore l'avenir de la santé du continent

La problématique de la sécurité alimentaire sera au coeur de la 2e édition du Forum international des sciences analytiques et du contrôle qualité (Fisacq), prévu du 23 au 25 septembre, à Abidjan-Cocody.

Du 23 au 25 septembre 2026, l'Unité de formation et de recherche (Ufr) des Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) accueillera la 2e édition du Forum international des sciences analytiques et du contrôle qualité (Fisacq) 2026.

En prélude à cet événement majeur, la Société savante africaine de contrôle qualité (2sacq) a animé une conférence de presse le 1er septembre 2026, à Abidjan-Cocody, pour dévoiler les enjeux et la programmation.

Placée sous le thème « Sécurité alimentaire et santé : défis analytiques et réponses innovantes », cette édition réunira chercheurs, enseignants-chercheurs, experts, industriels, laboratoires, autorités réglementaires, étudiants et partenaires internationaux.

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« La sécurité alimentaire ne commence pas dans l'assiette du consommateur. Elle repose en amont sur la capacité des acteurs à mesurer, détecter, contrôler et prévenir les risques », a souligné le Professeur Gbassi Gildas Komenan, président du Comité scientifique du forum.

Selon lui, le but poursuivi est de promouvoir une culture de la qualité accessible à tous et confronter la science aux réalités du terrain. Les activités du forum permettront d'explorer la sécurité des aliments tout au long de la chaîne de valeur.

Les échanges s'articuleront autour de cinq axes majeurs, à savoir « les cadres réglementaires », « la sécurité sanitaire des aliments et nutrition », « les produits traditionnels et modernes en santé », « la protection durable des ressources environnementales » et « les défis analytiques pour l'industrie ».

« Notre souhait est que chaque participant reparte avec des outils concrets. Nous souhaitons que le Fisacq 2026 marque le tournant d'une Afrique qui s'affirme comme actrice de la sécurité sanitaire mondiale », a déclaré le Professeur Ouattara Mahama, Doyen de l'Ufr des Sciences pharmaceutiques et biologiques.

Le Fisacq 2026 proposera un pré-forum payant dédié à des ateliers de formation les 21 et 22 septembre, puis un forum principal du 23 au 25 septembre avec des conférences plénières, des panels d'experts, des communications scientifiques, des espaces d'exposition et des sessions de réseautage B2B.

Point d'orgue, le Prix du meilleur jeune chercheur 2026 sera décerné pour récompenser l'innovation.