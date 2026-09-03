Ethiopie: Le Premier ministre Abiy supervise la conclusion d'un accord entre le pays et la SFI visant à créer une société de refinancement hypothécaire

3 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a présidé jeudi la signature d'un accord-cadre de coopération entre la Banque nationale d'Éthiopie et la Société financière internationale (SFI) en vue de la création d'une société spécialisée dans le refinancement hypothécaire.

Dotée d'un capital de 100 milliards de birrs, cette institution de gros bénéficiera d'une contribution minimale de 200 millions de dollars de la part de la SFI. Cette initiative vise à remédier aux déséquilibres de liquidité qui persistent depuis longtemps dans le secteur bancaire éthiopien, tout en élargissant l'accès au financement hypothécaire à l'échelle nationale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que ce partenariat marquait une étape majeure dans la lutte contre les goulets d'étranglement du financement du logement et dans la promotion de l'inclusion financière à travers le pays.

« Ce partenariat constitue une étape cruciale vers la réalisation de notre objectif : offrir 1,5 million de logements abordables et dignes aux familles éthiopiennes, tout en renforçant la participation du secteur privé à notre système financier », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Il a ajouté que l'Éthiopie « continuait à bâtir une économie moderne, résiliente et inclusive ».

Lire l'article original sur ENA.

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