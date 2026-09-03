Egypte: « Le pays doit accepter la nouvelle réalité et adapter son approche pour parvenir à un accord mutuellement avantageux sur le Nil », déclare Tibor Nagy

Addis Ababa — L'Égypte doit accepter une nouvelle réalité régionale et reconnaître le droit de l'Éthiopie à exploiter ses ressources en eau, a déclaré Tibor Nagy, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, à Pulse of Africa, affirmant que Le Caire ne peut plus s'appuyer sur sa domination historique pour dicter ses conditions concernant l'Abay/le Nil.

Dans un entretien exclusif accordé à Pulse of Africa, M. Nagy a fait valoir que la domination de longue date de l'Égypte sur le Nil lui avait permis de dicter ses conditions pendant des générations, bien qu'il s'agisse d'un pays en aval qui n'apporte aucune eau au fleuve.

Il a déclaré que Le Caire s'était habitué à l'idée qu'il pouvait revendiquer un contrôle quasi total sur l'Abay/le Nil, une approche qui, selon lui, est de plus en plus en décalage avec les réalités politiques et économiques changeantes de la région.

M. Nagy a déclaré que l'Égypte « devait accepter une nouvelle réalité », soulignant le développement rapide de l'Éthiopie et l'évolution de l'équilibre des pouvoirs dans la région.

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Il a fait valoir que le paysage politique de la région avait considérablement changé, affirmant que l'Égypte devait reconnaître qu'en 2026, un nouvel équilibre des pouvoirs s'était installé et que l'Éthiopie s'était considérablement développée.

M. Nagy a déclaré que l'Éthiopie se trouvait dans une « phase de construction nationale très rapide » et qu'elle disposait de droits sur les eaux de l'Abay/du Nil qui lui avaient été historiquement refusés.

M. Nagy a ajouté qu'un accord durable serait possible si l'Égypte réévaluait son approche des négociations et abordait les pourparlers avec une perspective fondamentalement différente.

Il a fait valoir qu'une évolution vers la reconnaissance et le respect mutuels des droits et de la dignité de tous les pays concernés pourrait ouvrir la voie à un accord «gagnant-gagnant» concernant l'Abay/le Nil.

« Les deux nations partent d'un nouvel état d'esprit et parviennent à un accord qui satisfera tout le monde », a-t-il déclaré.

M. Nagy a également rejeté l'idée selon laquelle l'exploitation par l'Éthiopie de ses propres ressources naturelles devrait être considérée comme un acte égoïste ou une menace existentielle pour l'Égypte.

« Les pays exploitent leurs propres ressources naturelles. Bon, soyons réalistes », a-t-il ajouté.

M. Nagy a en outre remis en question la position de l'Égypte concernant l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge, en la mettant en parallèle avec les revendications du Caire concernant le Nil.

« Si l'Égypte affirme que seuls les États riverains de la mer Rouge ont leur mot à dire sur les questions de gestion, alors seuls les États qui alimentent le Nil en eau auraient leur mot à dire sur l'utilisation du Nil », a-t-il déclaré, qualifiant cette position d'« hypocrisie pure et simple ».

Abordant la question de l'accès de l'Éthiopie à la mer, M. Nagy a déclaré qu'il était « absolument essentiel » pour ce pays de disposer d'une forme quelconque de débouché maritime, décrivant l'Éthiopie comme le plus grand pays enclavé du monde tout en soulignant sa longue histoire d'accès à la mer.

Évoquant l'ancienne présence maritime de l'Éthiopie, il a rappelé que le pays disposait autrefois de sa propre marine, d'une base navale et d'amiraux éthiopiens au sein de ses forces maritimes.

M. Nagy a qualifié la perte de l'accès à la mer par l'Éthiopie de « conséquence très regrettable », présentant la quête actuelle d'accès maritime du pays comme liée à sa relation historique avec la mer Rouge.

Par conséquent, M. Nagy a fait valoir que la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie constituait une aspiration légitime, exhortant les pays voisins à faire preuve d'une plus grande compréhension à l'égard des intérêts de l'Éthiopie.