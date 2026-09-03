Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola à Bunia - La police interdit le transport de plus d'un élève sur une moto

De nouvelles mesures sont mises en place pour limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola à Bunia (Ituri). Désormais, le transport de plus d'un élève sur une moto et de plus de quatre élèves dans une voiture est interdit.

Selon la Police nationale congolaise (PNC), cette décision vise à réduire les risques de contamination dans la ville, où de nouveaux cas et des décès liés à Ebola continuent d'être enregistrés. Les contrôles de la Police de circulation routière (PCR) ont été renforcés pour faire appliquer cette mesure.

À Bunia, les élèves parcourent souvent de longues distances pour se rendre à l'école. Pour réduire les frais de transport, de nombreux parents louent des motos-taxis afin de transporter plusieurs enfants à la fois, notamment ceux des écoles maternelles et primaires.

Il n'est pas rare de voir trois, quatre, voire cinq enfants transportés sur une même moto, parfois issus de plusieurs familles. Selon le commandant urbain de la Police nationale congolaise, colonel Abeli Mwango, cette pratique augmente les risques de propagation du virus Ebola.

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Dans un communiqué publié mardi dernier, il interdit désormais le transport de plus d'un élève sur une moto et de plus de quatre élèves dans une voiture, « pour contribuer efficacement à l'interruption des chaines de contamination de l'épidémie». Il a également instruit les éléments de la PCR de faire respecter strictement cette mesure et d'interpeller tout contrevenant.

Selon la police, cette mesure vise à protéger la population dans une ville où des cas et des décès liés à l'épidémie d'Ebola continuent d'être signalés.

Pour de nombreux parents, déjà fragilisés par la crise sécuritaire et sanitaire, cette nouvelle mesure représente une charge supplémentaire. Ils devront désormais dépenser davantage pour assurer le transport quotidien de leurs enfants vers l'école.