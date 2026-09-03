Congo-Kinshasa: Déraillement du train urbain au pays, 15 jours après sa reprise

À Kinshasa, le train urbain n'a pas fonctionné ce jeudi 3 septembre 2026 matin. L'engin a déraillé mercredi soir sur le chemin de son retour dans la commune de Masina, soit quinze jours après sa reprise. Cet incident ravive les craintes sur l'état d'une infrastructure vieillissante dont dispose l'Office national des transports (ONTRA).

Des travaux sont en cours sur la ligne pour permettre, si possible, au train de regagner son arrêt de départ ce jeudi soir à Masina dans le district de la Tshangu.

Des immondices sur les rails

Mercredi, vers 18 h 20 (locales), le train urbain reliant le centre-ville à l'aéroport de N'djili a déraillé au quartier Pelende de Masina. Heureusement, le bilan est rassurant : aucun mort, ni blessé ni dégât majeur. Seule la locomotive a quitté les rails sur environ 1 mètre.

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Selon l'ONOTRA, la voie ferrée était obstruée par des dépôts de sable et des ordures. Des camions auraient déchargé illégalement du sable sur les abords de la ligne, tandis que les riverains y jettent leurs déchets. Un cocktail qui transforme régulièrement cette voie ferrée en dépotoir.

Ce déraillement survient deux semaines seulement après la relance officielle du train urbain de Kinshasa, qui n'avait plus roulé depuis quinze ans. Un symbole fort pour la mobilité dans la ville, mais qui montre les limites d'une infrastructure mal entretenue et victime de l'insalubrité chronique de la capitale.

L'ONATRA rassure

Le trafic a été de nouveau interrompu mercredi soir. Cependant, Santos Nguizani, chef de train, promet une reprise du trafic dès ce jeudi soir.

Cet incident constitue un signal d'alarme, estiment certains Kinois, appelant les autorités à sécuriser les voies ferrées.

Après 15 années d'interruption, l'Office national des transports a relancé mercredi 19 août 2026, le trafic du train urbain à Kinshasa. Cette reprise constituait une alternative aux embouteillages qui paralysent régulièrement Kinshasa, ont estimé plusieurs passagers interrogés par Radio Okapi.