Afrique: JOJ Dakar 2026 - La flamme olympique entamera son périple au Sénégal le 12 septembre

La flamme olympique de la jeunesse illuminera l'Afrique pour la première fois à l'approche des JOJ de Dakar 2026

La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sera allumée le 10 septembre au stade panathénaïque d’Athènes, en Grèce, avant de rejoindre le Sénégal. Elle traversera ensuite les 14 régions du pays en 30 étapes jusqu’à la cérémonie d’ouverture des Jeux, prévue le 31 octobre à Dakar.

La cérémonie d’allumage de la flamme se déroulera dans le cadre historique du stade panathénaïque d’Athènes. Elle sera allumée grâce aux rayons du soleil, concentrés à l’aide d’un miroir parabolique, avant d’être acheminée vers le Sénégal.

Son arrivée à Dakar est prévue le 12 septembre. Une cérémonie organisée à cette occasion mettra à l’honneur la jeunesse, la culture sénégalaise et les valeurs olympiques. Le programme prévoit notamment la « Marche des Linguères », un défilé réunissant une centaine de femmes sénégalaises, qui s’achèvera par l’allumage d’une vasque sur la Place du Souvenir.

Après son arrivée dans la capitale, la flamme restera à Dakar du 14 au 27 septembre. Elle poursuivra son parcours dans les différentes régions du pays du 29 septembre au 26 octobre, avant de revenir dans la capitale du 28 au 30 octobre, à la veille de la cérémonie d’ouverture.

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Placée sous le slogan « Pass the Energy », cette tournée doit associer sport, culture et participation des jeunes. Elle vise également à mobiliser les communautés à travers le pays autour des JOJ, qui se dérouleront à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.

La tournée s’inscrit dans la devise de Dakar 2026, « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ». Dans ce cadre, les centres Olympafrica et plus de 40 Comités Nationaux Olympiques africains participeront à un relais éducatif et sportif continental. Des courses et marches permettront aux participants d’accumuler symboliquement 30 500 kilomètres, correspondant approximativement à la circonférence du continent africain.

Un volet éducatif accompagnera également la tournée. Le « Manuel éducatif de la tournée de la flamme de Dakar 2026 – Courons pour l’Afrique », élaboré dans le cadre du Programme d’éducation aux valeurs olympiques (OVEP), propose des activités destinées aux enfants de 6 à 16 ans. Elles associent notamment sport, éducation, art, culture et sensibilisation à la durabilité.

Pour Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, la flamme olympique doit notamment contribuer à susciter l’enthousiasme et à rassembler les communautés autour des valeurs du sport.

Les JOJ Dakar 2026 seront les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain. Ils réuniront de jeunes athlètes du monde entier du 31 octobre au 13 novembre 2026.