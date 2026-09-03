Tunisie: Le pays toujours en marche

Ils ont tout essayé et, à chaque fois, c'est un échec cuisant ! Spéculation et rétention de produits de première nécessité, manifestations et grèves illégales...le tout pour déstabiliser un pays déjà fragilisé par une récession économique qui touche l'ensemble de l'économie mondiale. Leur objectif est désormais on ne peut plus clair : tous les moyens sont bons pour propager un message de crise tous azimuts.

Et, comble du comble, ils investissent à fond dans la crise dont ils sont à l'origine pour convaincre l'opinion nationale et internationale que rien ne marche dans ce pays. Ces derniers ne se soucient guère des conditions de vie du citoyen lambda pris en otage dans une guerre menée à son insu et dont il ne fait pas partie. Un comportement irresponsable de la part de gens avec lesquels on partage, malheureusement, l'appartenance à ce pays.

Ils ne cessent jamais de nous donner des leçons en matière de patriotisme et ils ne ménagent aucun effort pour semer la zizanie dans le pays et de salir sa réputation, notamment sur la scène internationale. Des opposants de la 25e heure bien installés à l'étranger aux frais de la princesse qui ne font que créer des problèmes à ce pays au lieu de proposer des solutions.

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Ces derniers temps, ils ont passé à la vitesse supérieure : mettre le pays à feu ! Des milliers d'hectares de nos forêts sont partis en fumée en seulement quelques semaines. C'est ainsi que les gardes forestiers et les agents de la Protection civile, soutenus par plusieurs volontaires, continuent à déployer des efforts considérables pour maîtriser l'incendie qui s'est déclaré dernièrement à Bargou au gouvernorat de Siliana.

Une vraie guerre sans merci menée par des vendus contre leur propre pays. Sinon, comment peut-on expliquer la présence, comme l'a souligné un député de la région, de restes de pneus dans certaines montagnes ravagées par les incendies ? Des incendies qui ont été à l'origine de dégâts matériels énormes subis par les habitants. Un comportement criminel qui doit être réprimé avec la plus grande fermeté.

Il est vrai que les dégâts sont énormes et que le citoyen tunisien en paie toujours la facture. En revanche, le pays restera toujours debout grâce à la volonté inébranlable de ses citoyens qui ont toujours su défendre et préserver leur pays contre vents et marées.

La Tunisie restera à jamais debout et marche vers davantage de progrès et de prospérité. N'en déplaise à ses détracteurs, ce pays est tel un phénix qui renaît de ses propres cendres !