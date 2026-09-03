Tunisie: Au pays - Lancement d'une étude stratégique pour restructurer la filière sucrière

Les travaux de terrain pour la réalisation d'une étude stratégique globale sur la filière sucrière en Tunisie ont démarré mardi 1er septembre 2026, à l'issue d'une séance de travail réunissant les différentes parties prenantes du secteur de la production et de l'approvisionnement, au siège de l'Office du commerce de la Tunisie (OCT).

Cette étude vise à élaborer des solutions opérationnelles pour restructurer la filière sucrière, garantir la pérennité de l'approvisionnement et renforcer la sécurité du stock stratégique, dans un contexte marqué par les fluctuations des prix des produits de base sur les marchés internationaux et la hausse du coût des importations.

L'étude est réalisée par l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ), avec la participation de représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations, du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que d'experts de l'Institut et de plusieurs cadres de l'Office du commerce de la Tunisie.

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La séance de lancement a notamment permis de définir la méthodologie de travail et les termes de référence de l'étude, ainsi que de mettre en place le dispositif de gouvernance destiné à assurer le suivi de sa réalisation.

À cet effet, les participants se sont accordés sur la composition de deux comités, de pilotage et technique, qui seront chargés d'accompagner et de suivre les différentes étapes de l'étude.

L'objectif est ainsi de disposer d'une vision globale de la filière et de propositions permettant de sécuriser durablement l'approvisionnement du marché tunisien en sucre, tout en tenant compte de l'évolution des conditions d'approvisionnement et des cours internationaux.