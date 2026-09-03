Tunisie: Coupure d'eau potable dans plusieurs zones - La panne sur le réseau entièrement réparée

Le directeur régional de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) du Grand Tunis, Mounir Dridi, a apporté jeudi 3 septembre 2026 des précisions sur les perturbations et les coupures d'eau potable enregistrées ces derniers jours dans plusieurs régions.

Intervenant à la radio, il a expliqué que ces perturbations étaient dues à une panne technique soudaine et imprévue, et non à des travaux de maintenance programmés.

Selon lui, la panne est survenue mardi après-midi à la station de traitement de Ghdir El Golla, principale installation assurant l'approvisionnement en eau du sud du Grand Tunis. Cette situation a empêché la SONEDE d'informer les habitants suffisamment à l'avance, comme elle le fait habituellement pour les interventions planifiées.

La réparation a nécessité plusieurs heures de travail intensif. La reprise de l'approvisionnement a commencé progressivement mercredi vers 18 heures.

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La SONEDE assure que la situation est maîtrisée

Monir Dridi a affirmé que la panne avait été entièrement réparée et que l'approvisionnement en eau avait repris dans les différentes zones du sud du Grand Tunis. Les équipes de la SONEDE poursuivent toutefois leurs opérations de contrôle et de suivi sur le terrain afin de prévenir d'éventuelles nouvelles perturbations.

« Il n'y a rien qui puisse susciter l'inquiétude », a-t-il assuré, précisant que le niveau de remplissage des réservoirs du sud du Grand Tunis atteint actuellement environ 50 %.

Le responsable a également présenté les excuses de la société aux citoyens pour les désagréments causés par cette situation exceptionnelle.

Concernant le quartier Ennasr, il a indiqué que la situation était revenue à la normale. Les perturbations enregistrées dans cette zone étaient liées à une coupure d'électricité ayant affecté les pompes de la conduite principale.

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Le directeur régional a par ailleurs appelé les citoyens à faire preuve de compréhension face aux contraintes auxquelles sont confrontées les équipes de la SONEDE. Il a souligné que les agents interviennent rapidement dès qu'une défaillance est signalée, malgré les actes de harcèlement et les agressions auxquels ils sont parfois exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

Une nouvelle panne technique a notamment été signalée mercredi à Bir El Kassaa. Les équipes spécialisées sont immédiatement intervenues afin de maîtriser la situation et de rétablir le fonctionnement normal du réseau.

Enfin, Mounir Dridi a estimé que la baisse attendue des températures, qui devraient atteindre environ 34 degrés, pourrait contribuer à mettre fin aux coupures temporaires d'électricité et, par conséquent, à favoriser une plus grande stabilité de l'approvisionnement en eau potable à travers les principaux réseaux et conduites.

Plusieurs régions touchées

La SONEDE avait précédemment indiqué que des perturbations et des coupures avaient affecté plusieurs zones à la suite d'une défaillance technique soudaine sur l'axe d'adduction alimentant le sud du Grand Tunis. La situation a été aggravée par le pic de consommation enregistré durant la récente vague de chaleur.

Les zones concernées comprennent notamment :

Tunis : les quartiers Ennour et Bouhajla, dans la délégation d'El Kabaria ; Zaghouan : les délégations de Bir Mcharga et Jebel Oust ; Nabeul : la délégation de Slimane ; Ben Arous : les délégations de Mohammedia, Fouchana, Mégrine, Radès, Hammam Lif, Hammam Chott, Mornag et Boumhel, Ezzahra.