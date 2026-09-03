Tunisie: L'Institut de Traduction de Tunis célèbre ses 20 ans

À l'occasion du 20e anniversaire de sa création et de la Journée mondiale de la traduction, célébrée chaque année le 30 septembre, l'Institut de Traduction de Tunis organise une conférence internationale intitulée « Esthétique et éthique de la traduction dans le contexte du dialogue interculturel ».

La rencontre se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2026 à la Cité de la culture Chedly-Klibi à Tunis, sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles.

Le choix de cette thématique intervient après les précédentes conférences internationales organisées par l'Institut, consacrées en septembre 2025 à « La traduction et la construction de l'enfance », et en septembre 2024 à « La traduction et la société de demain ».

Cette nouvelle édition réunira plusieurs spécialistes et chercheurs dans les domaines de la traduction et du dialogue interculturel. Elle sera notamment l'occasion de revenir sur le parcours de l'Institut depuis sa création, d'examiner les mutations que connaît le secteur de la traduction et de débattre de ses dimensions esthétiques et éthiques, ainsi que de son rôle dans le renforcement du dialogue entre les cultures.

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Dans nos archives Tunisie - Enterrement de Fethi Haddaoui: Les funérailles d'un grand le jour d'un tapis rougeLes participants s'intéresseront notamment à la relation entre esthétique et éthique dans la traduction, ainsi qu'aux défis intellectuels, artistiques et culturels qui en découlent. Parmi les questions soulevées figurent l'équilibre entre le respect du texte original et la liberté créative du traducteur, la préservation des qualités esthétiques de l'oeuvre originale et la possibilité de faire émerger, à travers la traduction, une forme d'esthétique universelle commune aux différentes langues et cultures.

La dimension éthique occupera également une place centrale dans les débats. Les chercheurs s'interrogeront sur la responsabilité du traducteur à l'égard du texte, de son auteur, du lecteur et de la culture d'accueil, ainsi que sur les limites de l'interprétation et de la liberté du traducteur.

Les échanges porteront également sur l'influence des différences culturelles et sociales sur les choix esthétiques et éthiques du traducteur et sur la capacité de la traduction à favoriser un dialogue esthétique et éthique entre les cultures.

Les travaux de la conférence s'articuleront autour de cinq axes définis par son comité scientifique : les fondements philosophiques de l'éthique en traduction, l'esthétique de la traduction, le traducteur en tant que médiateur culturel, les enjeux éthiques dans l'industrie de la traduction et les approches interdisciplinaires, notamment linguistiques, sémiotiques, psychologiques et artistiques.

La célébration de la Journée mondiale de la traduction intervient par ailleurs à la suite de l'adoption, le 24 mai 2017, par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 71/288 proclamant le 30 septembre Journée mondiale de la traduction. Cette journée vise notamment à reconnaître la contribution des professionnels de la traduction au rapprochement entre les peuples et à la promotion du dialogue entre les nations.