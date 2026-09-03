Tunisie: Bargou - Une campagne de solidarité pour les familles victimes des incendies

La commission locale de solidarité sociale de Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, a lancé une campagne de collecte de dons au profit des familles touchées par les incendies qui ont récemment ravagé la région.

Dans une déclaration à la Radio nationale, l'activiste de la société civile, Jamel Ferjaoui, a appelé les habitants de la région, les commerçants, les hommes d'affaires ainsi que l'ensemble des Tunisiens, en Tunisie et à l'étranger, à contribuer à cette initiative solidaire.

Il a indiqué que plusieurs habitants des zones sinistrées ont subi d'importants dégâts matériels. La campagne prévoit notamment la réhabilitation des logements endommagés ainsi que la construction de nouvelles habitations au profit des familles dont les maisons ont été entièrement détruites.