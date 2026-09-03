Tunisie: Gestion des thèses de doctorat - La Faculté de Médecine de Sousse lance une plateforme en ligne

Dans le cadre de sa stratégie de transition numérique et de modernisation du suivi académique, la Faculté de Médecine de Sousse vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme en ligne entièrement dédiée à la gestion des thèses de doctorat.

Accessible à l'adresse thesefms.com, cet outil interactif permet aux doctorants et aux candidats de suivre les différentes étapes d'élaboration de leur travail de recherche, en coordination directe avec leur directeur de thèse et dans le respect des procédures réglementaires en vigueur.

Dans nos archives Agression à Bardo : Un chauffeur de taxi interpellé après la diffusion d'une vidéo choquanteLa direction de l'établissement invite l'ensemble des étudiants concernés et leurs encadrants à se connecter à la plateforme et à se conformer aux modalités d'inscription détaillées dans le guide d'utilisation, téléchargeable sur le site officiel de la faculté.

Cette initiative marque une étape supplémentaire dans les efforts de l'institution pour dématérialiser ses services administratifs et pédagogiques, avec pour objectif d'optimiser le suivi des travaux universitaires et de simplifier les démarches pour les chercheurs comme pour le corps enseignant.