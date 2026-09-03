Tunisie: BCT - Le comité de surveillance prône la vigilance face aux incertitudes économiques internationales

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Réuni le 27 août 2026 au siège de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sous la présidence de son Gouverneur, le Comité de surveillance macroprudentielle et de gestion des crises financières a insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance constante face aux incertitudes économiques internationales. Il a également souligné l'importance de placer le secteur financier au coeur du financement de l'économie, de l'investissement et de la croissance.

Selon le communiqué de la BCT issu de cette 12e réunion, les différents compartiments du secteur financier affichent des dynamiques contrastées.

Solidité prudentielle mais essoufflement des crédits

Les banques ont consolidé leurs fonds propres avec un ratio de solvabilité moyen de 15,2 % et un ratio Tier 1 de 12,2 % à la fin mars 2026, dégageant une marge de sécurité de 5 %. La liquidité s'est maintenue à des niveaux satisfaisants durant le premier semestre 2026.

En revanche, la croissance des crédits est restée timide avec une progression de 1,3 % sur les six premiers.

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