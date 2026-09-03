Tunisie: La Fondation Fidaa ouvre les candidatures au logement scolaire et universitaire gratuit pour ses bénéficiaires

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Fondation Fidaa a appelé ses ayants droit souhaitant bénéficier du droit de priorité à un logement scolaire et universitaire gratuit, tout au long de leur cursus, à déposer leurs demandes écrites auprès de ses services.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, l'institution a précisé que ce droit s'inscrit en application des dispositions des articles 12 et 29 du décret-loi n° 20 de l'année 2021 relatif à la Fondation Fidaa.

Cette mesure concerne les enfants des martyrs d'attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane, les enfants des martyrs et blessés de la Révolution, ainsi que les blessés d'attaques terroristes issus des corps militaire, sécuritaire et douanier dont le taux d'incapacité physique permanente est égal ou supérieur à 15 %.

Le communiqué explique que les demandeurs recevront une attestation de qualité prouvant leur éligibilité, à présenter aux services du ministère de l'Éducation ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les dossiers peuvent être déposés directement au siège de la Fondation Fidaa ou envoyés par voie postale à l'adresse suivante : 62, rue Salah Ben Youssef, El Manar 2, Tunis 2092. Le pli doit être fermé et porter le nom du martyr ou du blessé, accompagné du numéro d'ordre paru au Journal officiel pour les martyrs et blessés de la Révolution.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.