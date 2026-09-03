Tunisie: La Fondation Fidaa ouvre les candidatures au logement scolaire et universitaire gratuit pour ses bénéficiaires

La Fondation Fidaa a appelé ses ayants droit souhaitant bénéficier du droit de priorité à un logement scolaire et universitaire gratuit, tout au long de leur cursus, à déposer leurs demandes écrites auprès de ses services.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, l'institution a précisé que ce droit s'inscrit en application des dispositions des articles 12 et 29 du décret-loi n° 20 de l'année 2021 relatif à la Fondation Fidaa.

Cette mesure concerne les enfants des martyrs d'attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane, les enfants des martyrs et blessés de la Révolution, ainsi que les blessés d'attaques terroristes issus des corps militaire, sécuritaire et douanier dont le taux d'incapacité physique permanente est égal ou supérieur à 15 %.

Le communiqué explique que les demandeurs recevront une attestation de qualité prouvant leur éligibilité, à présenter aux services du ministère de l'Éducation ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

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Les dossiers peuvent être déposés directement au siège de la Fondation Fidaa ou envoyés par voie postale à l'adresse suivante : 62, rue Salah Ben Youssef, El Manar 2, Tunis 2092. Le pli doit être fermé et porter le nom du martyr ou du blessé, accompagné du numéro d'ordre paru au Journal officiel pour les martyrs et blessés de la Révolution.