Tunisie: Fournitures scolaires - Les prix ont augmenté de 7%, selon Lotfi Riahi

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les fournitures scolaires ont enregistré cette année une augmentation de prix située entre 7 et 8 % par rapport à l'année dernière, a confirmé ce jeudi 3 septembre Lotfi Riahi, Président de l'Organisation Tunisienne pour l'Orientation du Consommateur (OTOC).

Lors d'une intervention sur les ondes de la radio nationale, le responsable a souligné qu'une harmonisation des listes de fournitures basées exclusivement sur des produits tunisiens permettrait de réduire le coût global de 30 à 35 % comparativement à la rentrée précédente.

Lotfi Riahi a, par ailleurs, salué la qualité de la production nationale, estimant qu'elle répond aux normes dès lors que le processus de fabrication respecte un cahier des charges strict. Il a, ainsi, insisté sur l'urgence de structurer ce secteur et d'inciter les ménages à consommer local.

Enfin, le président de l'OTOC a appuyé sur la nécessité de standardiser l'ensemble des fournitures -- y compris les cartables et les tabliers -- afin d'atténuer le poids du coût de la rentrée et de réduire les disparités sociales entre les élèves.

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