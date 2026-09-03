Tunisie: Coupures d'électricité ce jeudi - Plusieurs régions concernées de 13h à 17H

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures périodiques d'électricité ce jeudi 3 septembre 2026, entre 13h et 17h, dans plusieurs régions du pays.

Selon les avis publiés par la STEG, ces coupures pourront intervenir à intervalles intermittents, en fonction de l'état du réseau électrique et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

La STEG précise également que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis. Les abonnés concernés sont donc invités à prendre les précautions nécessaires.

Quelles régions sont concernées ?

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Grand Nord et Cap Bon

Dans le Cap Bon, les localités susceptibles d'être concernées sont notamment : Kélibia, Nabeul, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Somâa, Korba, Dar Chaâbane, Tazerka, Maamoura, Béni Khalled, Béni Khiar et Hammam El Ghezaz.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les coupures peuvent concerner :

Jebel Oust, Ez-Zriba, Bir Mcherga, En-Nadhour, Zaghouan Nord, El Fahs et Bouchaïr.

À Bizerte, les localités citées comprennent notamment :

Jarzouna, Ghazala, Menzel Bourguiba, Tinja, Menzel Abderrahmane, Ezzouaouine, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Sejnane, El Khetmine, Mateur, Menzel Jemil et Metline.

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Plusieurs localités du Nord-Ouest sont également concernées par cet avis, notamment :

Ghardimaou, Nefza, Gaâfour, Chemtou, Oued Meliz, Nâbber, El Twaref, Ouachtata, Er-Rouhia, Bou Salem, Qalâat Senan, Sidi Ismaïl, Makthar, Qalâat Khasba et d'autres zones.

Centre

Dans la région du Centre, les coupures intermittentes sont susceptibles de toucher notamment :

Menzel Kamel, Ouled Achour, Souheilat, Sbikha, El Ala, Enfidha, Hergla, Bouficha, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, Akouda, le quartier universitaire, Kalaa Sghira, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bouhajla, Nasrallah, Menzel Mhiri, Moknine, Chebba, Bekalta, Cherarda, Rejiche, Souassi, Kerkor, Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Riadh, Khzama, Sahloul 3, Ouled Chamekh, la zone industrielle de Jem et plusieurs autres localités.

Sfax

Dans le gouvernorat de Sfax, les zones mentionnées par la STEG comprennent :

Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Bir Ali, Mahres, Agareb, El Amra, Thyna, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana et El Hencha.

Sud tunisien

Dans le Sud, plusieurs localités des gouvernorats de Gabès, Médenine, Djerba, Kébili et Tataouine sont concernées.

À Gabès, sont notamment citées El Mrazig, Teboulbou, Chenini, Hay El Amal, Gabès Ville, Matmata, El Hamma, Ouedhref et Mareth.

À Djerba, les zones concernées comprennent notamment Houmt Souk, Midoun, El May, Erriadh, Tlalet, Guellala et El Jorf.

Dans le gouvernorat de Kébili, la liste comprend notamment Jemna, Douz, Nouil, Zaafrane, El Faouar et plusieurs quartiers et localités.

À Tataouine, les zones citées sont notamment Hay El Mahragan, Ghomrassen, Smâr, Bir Lahmar, Remada et Ezzahra.

Dans le Sud-Est, notamment à Zarzis, Ben Guerdane et Médenine, plusieurs localités sont également susceptibles d'être concernées, dont Ras Jedir, Houara, Hay Ennour, Hay Tariq Tataouine, Beni Khedache et d'autres zones.

Sud-Ouest

La STEG signale également des coupures possibles dans plusieurs localités du Sud-Ouest, notamment :

El Hamma, Lajred, Boudriès, Chbika, Degueche, El Gallel, Souk Jedid, Chraïa, El Hammar, El Makarem, Chokar, Ennawail, Majel Bel Abbès, Al Aïn, Nasrallah, Fouchana, Hechria, Ouled Hafouz, El Ayoun, Hazoua, Hassi El Ferid, Ouled Hamed, Oum El Aadhâm, El Hachène, Mazzouna et Nefta.

Des coupures intermittentes et susceptibles d'évoluer

La STEG souligne que la liste des localités n'est pas définitive. D'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des besoins d'équilibre entre la production et la consommation.

Dans certaines régions, la durée d'une coupure ne devrait pas dépasser deux heures par période, avec un rétablissement de l'électricité pouvant intervenir sans préavis.

La société recommande ainsi aux citoyens concernés de prendre les mesures préventives nécessaires, notamment pour protéger les équipements électriques sensibles.

Pour signaler une urgence ou obtenir davantage d'informations, la STEG met à disposition de ses clients le 71 239 222. Les usagers peuvent également contacter les numéros figurant sur leurs factures d'électricité.

La STEG présente ses excuses pour cette mesure exceptionnelle et appelle ses clients à leur compréhension et à leur coopération.