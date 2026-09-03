Tunisie: Eau potable - Ce qui s'est passé dans le Grand Tunis et quand la situation devrait s'améliorer

L'approvisionnement en eau potable dans les différentes zones de la banlieue sud du Grand Tunis reprend progressivement après la réparation d'une panne technique survenue à la station de traitement de Ghdir El Golla, a indiqué jeudi 3 septembre 2026 Mounir Dridi, directeur régional de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) du Grand Tunis.

Intervenant sur les ondes de Mosaique Fm, Mounir Dridi a précisé que la panne, enregistrée mardi après-midi, était soudaine et imprévue, expliquant ainsi l'absence d'une information préalable des citoyens. Il a rappelé que la Sonede informe habituellement les usagers à l'avance lorsqu'il s'agit de travaux de maintenance programmés.

La station de Ghdir El Golla, principale infrastructure assurant l'alimentation en eau de la banlieue sud, a été affectée par cet incident technique. Les équipes de la Sonede ont dû intervenir pour réparer la panne, une opération qui a nécessité d'importants moyens et efforts.

La reprise de l'approvisionnement a ainsi débuté mercredi vers 18 heures, de manière progressive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une panne réparée à 100 %

Mounir Dridi a assuré que la panne avait été entièrement réparée et que l'eau potable était de nouveau disponible dans les différentes zones de la banlieue sud.

Les équipes de la Sonede poursuivent néanmoins les opérations de contrôle et de suivi sur le terrain afin de prévenir tout nouvel incident.

Le taux de remplissage des réservoirs dans la banlieue sud se situe actuellement autour de 50 %, selon le responsable régional, qui a présenté les excuses de la société aux citoyens pour les désagréments occasionnés par cette panne imprévue.

La situation rétablie à El Menzah

Concernant El Menzah, Mounir Dridi a indiqué que le problème avait également été résolu et que l'approvisionnement en eau était revenu à la normale.

Les perturbations enregistrées dans cette zone étaient liées à des coupures d'électricité ayant affecté les pompes de la conduite principale, a-t-il expliqué.

Dans nos archives Changement climatique : Ghar El Melh adopte l'irrigation intelligente pour préserver ses ressourcesLe responsable régional a par ailleurs appelé les citoyens à faire preuve de compréhension à l'égard des équipes de la Sonede, compte tenu de la nature parfois imprévisible des incidents techniques et des conditions difficiles dans lesquelles interviennent les agents.

Il a notamment déploré que les équipes de terrain soient régulièrement victimes de harcèlement et d'agressions lors de leurs interventions, alors même qu'elles se déplacent rapidement vers les sites concernés pour rétablir l'approvisionnement.

Un nouvel incident technique a d'ailleurs été signalé mercredi dans la zone de Bir El Kassaa. Les équipes spécialisées sont intervenues immédiatement pour maîtriser le problème et rétablir la situation.

La baisse des températures pourrait améliorer la stabilité du réseau

Mounir Dridi a enfin estimé que la baisse attendue des températures, qui devraient atteindre environ 34 °C, pourrait contribuer à réduire les coupures temporaires d'électricité et, par conséquent, à améliorer la stabilité de l'approvisionnement en eau potable à travers les principaux réseaux et conduites.

Ces perturbations sont intervenues dans un contexte de forte consommation d'eau liée à la récente vague de chaleur, qui avait également accentué la pression sur les infrastructures d'approvisionnement.