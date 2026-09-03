Ethiopie: « Les tentatives de l'Égypte visant à affaiblir le pays finiraient par lui porter préjudice », affirme le professeur Berhanu

Addis Ababa — Les tentatives répétées de l'Égypte visant à affaiblir l'Éthiopie ont peu de chances d'aboutir et finiraient par se retourner contre elle, a déclaré le professeur Berhanu Nega, homme politique chevronné.

Le professeur, qui occupe actuellement le poste de ministre de l'Éducation, a déclaré à l'ENA que les efforts déployés par l'Égypte pour entraver les projets de développement de l'Éthiopie ne datent pas d'hier.

Il a toutefois souligné que l'évolution du contexte international exigeait des pays de la région qu'ils renoncent à une politique de confrontation et qu'ils travaillent ensemble.

Selon lui, les pays en développement comme l'Égypte ne parviennent pas à prendre la mesure des changements plus larges qui s'opèrent au sein du système international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'évolution du contexte international risque de nous engloutir complètement si nous ne parvenons pas, d'une manière ou d'une autre, à nous unir et à collaborer en tant qu'Africains », a souligné le professeur Berhanu.

Il a cité l'expérience de l'Afrique sous le colonialisme comme exemple des conséquences de la fragmentation politique, affirmant que le continent avait souffert pendant des siècles en partie à cause de son incapacité à s'unir face aux pressions extérieures.

Le contexte mondial actuel marque également une époque où la persistance des divisions entre pays voisins pourrait rendre toutes les parties vulnérables.

« Si nous laissons ces divisions s'installer au sein de nos sociétés et que nous les utilisons pour nous affaiblir mutuellement, il ne s'agira pas d'un contexte où il y aura des gagnants. Nous serons tous perdants », a-t-il averti.

Le professeur Berhanu a critiqué l'approche de l'Égypte envers l'Éthiopie, soulignant que les tentatives visant à utiliser des intermédiaires ou d'autres moyens pour la déstabiliser pourraient créer des difficultés temporaires, mais ne modifieraient pas fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans la région.

« Les pays comme l'Égypte, qui pensent pouvoir recourir aux vieilles méthodes politiques et sortir victorieux de cette lutte, se livrent à une entreprise tout à fait insensée », a-t-il déclaré.

Il a au contraire exhorté l'Égypte et les autres pays de la région à reconnaître qu'ils ne sont pas des ennemis mortels et qu'ils devraient coopérer pour relever les défis plus larges auxquels la région est confrontée.

« La chose la plus intelligente à faire, je pense, est de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Nous ne sommes pas des ennemis mortels les uns pour les autres. »

Les efforts visant à affaiblir l'Éthiopie pourraient, à terme, nuire aux intérêts des pays qui mènent de telles politiques, en particulier à un moment où les pressions géopolitiques et économiques mondiales s'intensifient, a fait remarquer le professeur Berhanu.

Il a qualifié l'opposition de longue date de l'Égypte à la construction par l'Éthiopie du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) d'effort vain qui n'avait pas réussi à empêcher l'Éthiopie de mener à bien son programme de développement.

« Si vous étiez un dirigeant égyptien, réfléchissez simplement à ce qui s'est passé. Vous essayez depuis très, très longtemps d'empêcher les Éthiopiens de construire ce barrage. Mais ont-ils renoncé à ce projet ? Non ! »

Le professeur a souligné que l'Éthiopie était au contraire devenue plus forte et plus à même de mener à bien d'autres projets de développement, y compris la construction d'autres barrages, si nécessaire.

Il a toutefois insisté sur le fait que l'Éthiopie n'avait aucun intérêt à priver l'Égypte d'eau.

« L'Éthiopie n'a aucun intérêt - ou ne devrait en avoir aucun - à affamer l'Égypte ou à l'empêcher de survivre par manque d'eau », a-t-il noté, soulignant que l'Égypte était le voisin en aval de l'Éthiopie.

Le professeur Berhanu a enfin appelé les nations de la région à abandonner leurs tentatives d'affaiblissement mutuel au profit d'une coopération visant à améliorer les conditions de vie de leurs populations.

« Si nous nous asseyons autour d'une table, plutôt que d'essayer de nous affaiblir les uns les autres, et que nous unissons nos forces, mobilisons notre énergie et travaillons ensemble pour la prospérité de tous les peuples de cette région, je pense que c'est une stratégie bien meilleure et plus sage que cette tentative incessante et absurde d'affaiblir l'Éthiopie », a-t-il souligné.