Afrique: Les ministres du Commerce de la Corne du continent tracent une nouvelle voie commerciale et adoptent une feuille de route pour renforcer l'intégration régionale

Addis Ababa — Les ministres du Commerce de la Corne de l'Afrique ont franchi une étape majeure vers la mise en place d'une économie régionale plus intégrée, en approuvant une feuille de route complète visant à faciliter les échanges commerciaux, réduire les barrières, améliorer la connectivité et accélérer la circulation transfrontalière des biens et des services.

La réunion ministérielle sur le commerce, tenue à Addis-Abeba dans le cadre de l'Initiative de la Corne de l'Afrique, a été consacrée à l'adoption de la Feuille de route régionale pour la facilitation des échanges pour la période à venir.

Ce cadre vise à transformer les systèmes commerciaux de la région grâce à des réformes coordonnées, une coopération douanière renforcée, des réseaux logistiques améliorés et le développement de solutions numériques.

À l'ouverture de la réunion, le ministre d'État éthiopien chargé de l'intégration commerciale et de la promotion des exportations, Tazer Gebre Egziabher, a déclaré que la Corne de l'Afrique se trouvait à un moment charnière où une coopération régionale renforcée pouvait ouvrir la voie à des opportunités économiques communes.

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« Une intégration plus poussée n'est pas seulement la voie vers une croissance plus rapide et la création d'emplois ; c'est également la pierre angulaire de notre résilience et de notre stabilité collectives », a déclaré Tazer.

Il a souligné que l'intégration régionale est au coeur de l'approche de développement de l'Éthiopie et qu'elle est essentielle pour garantir que la région puisse tirer pleinement parti des opportunités créées par la Zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF.

« Une Corne de l'Afrique mieux connectée et plus efficace sera mieux placée pour saisir les opportunités offertes par la ZLECAF et servir de pont pour les échanges commerciaux à travers le continent », a-t-il ajouté.

Le ministre d'État a déclaré que l'Initiative de la Corne de l'Afrique offre une plateforme structurée pour relever les défis de longue date qui pèsent sur le commerce, notamment l'inefficacité des procédures frontalières, la faiblesse des systèmes logistiques et la coordination limitée entre les institutions.

« Grâce à cette initiative, nous ne nous contentons pas d'améliorer les routes, les frontières et les corridors ; nous instaurons également la confiance, renforçons les institutions et créons des opportunités pour nos populations », a-t-il déclaré.

Représentant les pays de la Corne de l'Afrique, le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie et président de la réunion, l'honorable ambassadeur Gamal Mohamed Hassan, a déclaré que la région devait désormais aller au-delà des engagements et se concentrer sur la mise en oeuvre.

« Nous sommes ici pour parler de commerce. Mais derrière cet ordre du jour se cache une question plus importante : quel type d'avenir économique la Corne de l'Afrique souhaite-t-elle pour elle-même ? », a déclaré l'ambassadeur Gamal.

Il a mis en avant la situation stratégique de la région, qui relie l'intérieur de l'Afrique à la mer Rouge, au golfe d'Aden et à l'océan Indien, tout en soulignant que les performances commerciales actuelles ne reflètent pas encore pleinement cet atout.

« Nous sommes des voisins proches sur la carte, mais plus éloignés en tant que partenaires commerciaux que ne le justifient notre géographie et nos intérêts économiques », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que l'intégration régionale exigeait davantage que de simples infrastructures physiques.

« Nous avons passé des années à discuter du matériel : routes, ports, postes-frontières et corridors logistiques. Mais nous devons désormais accorder une attention égale aux aspects organisationnels qui permettent à ces infrastructures de fonctionner », a-t-il déclaré.

Il a identifié l'harmonisation douanière, la compatibilité des systèmes numériques, les normes communes, la prévisibilité des réglementations et une coopération renforcée entre les pouvoirs publics et le secteur privé comme des moteurs clés du commerce régional.

« La facilitation des échanges n'est donc pas une question technique ; c'est un enjeu économique », a déclaré l'ambassadeur Gamal.

Il a ajouté que le succès de la feuille de route devait être mesuré à l'aune des améliorations concrètes sur le terrain, notamment des délais de dédouanement plus courts, des coûts frontaliers réduits, un transit plus rapide et des corridors commerciaux plus fiables.

« Les gouvernements signent des accords ; ce sont les entreprises qui décident si ces accords ont un sens », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAF, Wamkele Mene, a déclaré que le programme commercial de la Corne de l'Afrique s'inscrit pleinement dans l'ambition de l'Afrique de mettre en place un marché continental unique.

Il a souligné que le commerce intra-africain avait atteint un niveau important au cours des dernières années, le secteur manufacturier représentant une part significative de ces échanges. Selon lui, cette évolution témoigne de progrès encourageants vers une production à valeur ajoutée et une réduction de la dépendance aux matières premières non transformées.

M. Mene a déclaré que le continent avait réalisé des progrès importants dans la mise en place du cadre juridique de la ZLECAF, mais a souligné que la prochaine phase devait se concentrer sur la mise en oeuvre et la garantie de bénéfices inclusifs.

« La tâche qui nous attend consiste à passer de la validation à l'action », a-t-il déclaré.

Il a salué l'Initiative de la Corne de l'Afrique comme une plateforme importante de collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAF, affirmant qu'une région mieux connectée, dotée de frontières efficaces, d'une capacité de production renforcée et de chaînes de valeur régionales élargies, renforcerait la compétitivité de l'Afrique.

Les participants à la réunion ont convenu que la Feuille de route régionale pour la facilitation des échanges servirait de guide pratique pour la coopération, avec le soutien d'un comité régional de facilitation des échanges et d'un groupe de travail associant les gouvernements et le secteur privé.

Les participants ont conclu que le succès de l'intégration régionale ne se mesurerait pas uniquement à l'aune des déclarations, mais à celle de changements concrets rendant les échanges plus faciles, plus rapides et plus abordables pour les entreprises et les citoyens de toute la Corne de l'Afrique.

La réunion a ainsi marqué une nouvelle étape dans les efforts visant à faire de la Corne de l'Afrique un espace commercial plus connecté, plus compétitif et mieux intégré au marché continental africain.